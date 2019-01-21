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Россия намерена направить наблюдателей на Украину в рамках миссии ОБСЕ
21 января 2019, 16:24 • 78 • Украина
Россия планирует направить наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ для работы на выборах президента Украины. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
РИА Новости
«Мы планируем отправить наших наблюдателей (на выборы президента Украины. — RT) и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ», — приводит ТАСС слова Грушко.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона получила приглашение от ОБСЕ направить наблюдателей на выборы на Украине.
Как подчёркивали в Киеве, МИД Украины не станет регистрировать на выборах российских наблюдателей.
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