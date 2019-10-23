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Россия намерена деколонизировать Африку: Запад выдавливают с Чёрного континента

23 октября 2019, 23:54  •  38 • Политика
Президент России Владимир Путин принял участие в работе форума "Россия - Африка", который 23-24 октября проходит в Сочи. В рамках мероприятия Москва чётко продемонстрировала взятый ею курс на "деколонизацию" континента от влияния Запада.
В Сочи 23 октября стартовал форум "Россия - Африка", в рамках которого представители Москвы намерены обсудить проекты по расширению сотрудничества со странами Чёрного континента. На саммит прибыли порядка 40 глав африканских государств.

Для Африки - самое лучшее в мире

Главными событиями мероприятия стали выступление президента России Владимира Путина и его переговоры лидерами восьми африканских стран. По словам главы государства, Москва нацелена на укрепление сотрудничества с Африкой.
"Тема форума "Россия и Африка: раскрывая потенциал сотрудничества" крайне важна и актуальна", - цитирует слова Путина телеканал "360".
Это связано с тем, что многие российские компании давно и успешно работают на континенте.
"Мы такие планы, конечно же, будем поддерживать с государственного уровня", - пояснил он.
Президент добавил, что РФ приняла решение списать африканским государствам долги, общий объём которых составляет 20 миллиардов долларов. Москва также готова инвестировать в реализацию нацпроектов и удвоить в ближайшие пять лет товарооборот, который сейчас превышает 20 миллиардов долларов.
"Мне кажется, что это слишком мало. Из этих 20 миллиардов 7,7 миллиарда - это торговля наша с Египтом, это 40%. А в Африке очень много потенциальных наших партнёров, очень", - пояснил он.
Российский лидер поведал и о планах по сближению торговых режимов и расширению сети торговых представительств на территории соседнего континента. Ряд проектов уже реализуется.
Так, РЖД планируют участвовать в строительстве железных дорог на территории Нигерии. Москву дополнительно интересуют сфера развития мирного атома, наращивание поставок зерна и продуктов питания.
В стороне не остались сферы образования и здравоохранения. В российских вузах проходят обучение более трёх тысяч африканских студентов. Кроме того, российские специалисты разработали эффективную вакцину для борьбы с Эболой, ставшей настоящим бичом Африки.
"На мой взгляд, самая лучшая в мире", - подчеркнул Владимир Путин.
Военное сотрудничество развивается не менее бурно. Например, руководство Намибии планирует пригласить российских военных советников для обучения местных кадров. А по словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, портфель заказов на поставки оружия в африканские страны составляет около 14 миллиардов долларов.
Важной станет и встреча президента России с главой Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси. Стороны должны обсудить возобновление двустороннего авиасообщения. В МИД РФ рассчитывают, что вопрос может быть урегулирован в самое ближайшее время.

Деколонизация Африки

По мнению замглавы ВРНС и председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл" Константина Малофеева, Россия нацелилась на "деколонизацию" Африки, которая пока зависит от Запада.
Меценат намерен лично заняться привлечением финансирования для стран Африки: он возглавил наблюдательный совет Международного агентства суверенного развития. В частности, регион выглядит очень привлекательно с точки зрения развития потенциала, полезных ископаемых и рынков труда.
"Мы разговариваем с этими странами о "деколонизации", помогаем выбрать инфраструктурные проекты", - пояснил Малофеев.
Как считает комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики Африканского союза Амани Абу-Зеи, Москва долгое время не присутствовала в Африке, что сильно ослабило её позиции. Поэтому российской стороне предстоит проделать огромную работу.
"Важно, чтобы африканское бизнес-сообщество почувствовало это присутствие и напрямую увидело огромный потенциал ресурсов и возможностей", - заявила она в интервью News.ru.

Россия инвестирует в будущее

Эксперты не обошли стороной списание долгов. По словам африканиста Альбета Хаматашина, обычно на такой шаг идут в обмен на содействие в развитии, что прописывается в качестве условий в документах.
"Происходит дополнительная загрузка российских предприятий. При этом речь может идти о различном оборудовании, транспортных единицах, современных вооружениях и так далее", - заявил он изданию "Взгляд".
Но не стоит сбрасывать со счетов и репутационный аспект. Списывая долги, РФ показывает, что она готова сделать шаг в сторону международного развития, что позволит ей укрепить позиции на политической арене.
Как подчеркивает член Совета Федерации Владимир Джабаров, прощая долги африканским государствам, Россия вкладывается в своё будущее.
"Если идет списание, то мы усиливаем своё присутствие в этих странах: там появляются совместные социально-экономические проекты, и я думаю, что рано или поздно не только все деньги к нам вернутся, но мы также сможем заработать. Но самое главное, мы заслужим уважение в этих странах", - заявил он РИА ФАН.

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