Россия намекает. Лукашенко продолжает "стоять на коленях"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в пятницу, что в руководстве России намекают на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители. Громкие заявления Лукашенко традиционно звучали в ходе встречи с рабочими - выступал он в Гомельской области на Светлогорском ЦКК. Лукашенко дал понять, что раскрывает перед собравшимися детали закрытых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Позиция выгодная хотя бы потому, что в публичном пространстве "игра" начинается в стиле "твоё слово против моего". Верить можно или Лукашенко, или оппонентам. Как бы там ни было, прозвучало следующее.

"Путин засомневался, что Беларусь продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она всё равно дороже российской?" - спросил он. "Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - процитировал Лукашенко журналист Дмитрий Смирнов.

Повторение с коленками

Надо сказать, фраза о том, что Минск "стоит на коленях" в связи с давлением России, - одна из самых любимых у Лукашенко, если пробежаться по его последним выступлениям. Например, в марте прошлого года он говорил, что просит нефть и газ, "ползая на коленях". В июне говорил о коленях и ползании применительно к белорусским нефтедобывающим компаниям. В сентябре уже выдвигал требования России, отмечая: "Не будем же мы постоянно на коленях ползать". Наступил 2020 год, и мы продолжаем слышать, как Лукашенко в своих заявлениях стоит или ползает на коленях. Имеет ли это отношение к действительности? Всерьёз комментировать сказанное официальные лица будут вряд ли. А вот вброс о присоединении Белоруссии к России - предмет, заслуживающий оценки. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что такое предложение никогда не звучало.

"Президенты говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства", - напомнил представитель Кремля, комментируя известный вброс Bloomberg о плане Путина создать некое новое могущественное государство вместе с Лукашенко.

Тем не менее сегодня президент Белоруссии снова повторился.

"Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы разные страны - намёк на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России". Ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути, - говорит Лукашенко, давая понять, что цитирует сказанное на встрече с Путиным в Сочи несколько дней назад. - Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, любящие, уважающие жителей России. Но поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, - 120% скажут нет. И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены".

Словом, день ото дня риторика Лукашенко не меняется. Кстати, как и цены на энергоресурсы. Известно, что встреча в Сочи закончилась в этом смысле ничем. Минску предложили брать нефть по рыночным ценам.

Возьму дороже, но назло?

В пятницу, 7 февраля, в Сочи прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено: Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях. Власти Белоруссии по-прежнему занимаются поиском альтернативных вариантов поставок нефти.

Сегодня Лукашенко говорит, что рыночные цены вроде бы устраивают. Но в то же время отмечает:

"Я никого не шантажировал, сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объёмах (межправсоглашение заключено на 24 млн тонн, в январе РФ поставила всего 500 тыс. тонн - 1,5 млн тонн недопоставили), мы начнём отбор из транзитной трубы".

К слову, контракт с Белоруссией закончился 31 декабря 2019 года. И решать что-то действительно надо. Вероятно, поэтому мы и слышим угрожающую риторику.

"Я прибалтам предлагаю: мы можем купить нефть на Балтике, закачать через Литву или Латвию, как договоримся, переработаем и обеспечим весь прибалтийский регион", - отмечает, например, Лукашенко.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя сказанное, призывает спокойно относиться к подобным речам президента Белоруссии.

"Что он может здесь ещё предъявить? Успехов в интеграции никаких. Наоборот, он интеграцию воспринимает как угрозу своей личной власти. Власти своей семьи, практически абсолютно ничем не ограниченной. Захотел - построил себе резиденцию, захотел - купил самолёт за 102 миллиона долларов. Кстати, мне совершенно непонятно, почему он постоянно жалуется на отсутствие средств, но при этом находит эти самые средства на покупку самолётов, на смену вывесок, на смену топографии с русского на белорусский, к тому же ещё на не совсем понятной латинице, и так далее. То есть на белорусизацию у него деньги есть, получается, а на зарплату учителям и сотрудникам медицинской сферы денег нет".

"Никто не предлагал Лукашенко войти в состав России"

Говорит Безпалько и о тезисе вхождения Белоруссии в состав России. В исполнении Лукашенко эта часть выступления звучала сегодня сложно. Вероятно, он комментировал тот самый вброс Bloomberg о желании Путина "задержаться у власти" за счёт присоединения Белоруссии.

"Нет у Путина такой цели, - сказал Лукашенко сразу же, а после добавил: - А если и была, то мы два года назад условились: никакого вхождения Белоруссии в Россию быть не может. Но я пошутил: единое государство возможно - если Россия вступит в состав Беларуси, если белорусский президент станет президентом этого объединённого государства. Не обязательно Лукашенко. Может, ваш руководитель. Почему мы можем туда вступить, а они нет? И если (жителям России) мы бы эту альтернативу предложили, они могли и не отказаться".

Безпалько объясняет, "никто не предлагал Лукашенко войти в состав России" - ни намёком, ни шуткой, а его тезисы - это "апелляция к тем, кому его удалось убедить в том, что Россия - это такой страшный олигархический, абсолютно антинародный монстр, с которым рядом приходится жить и который грозит поглощением".

"Соответственно, он обращается к узкой прослойке националистов. В реальности Лукашенко просто предлагали реализовать те программы интеграции, которые были давным-давно с ним согласованы, инициатором которых он сам был. Это Союзный договор, в результате которого возникло, но абсолютно замерло в своём развитии Союзное государство России и Белоруссии. Это ряд интеграционных проектов, которые в декабре 2019 года, уже прошлого, предлагали подписать в виде 31 дорожной карты. Там, кстати, не было ни одной карты, которая предполагала бы вхождение России в состав Белоруссии. Там была, например, унификация налогового законодательства. И так далее. Но поскольку Александр Григорьевич привык интеграцию видеть исключительно в одностороннем порядке - в виде предоставления ресурсов, рынков и денег и абсолютно никаких движений со своей стороны, то он отказался. Но подаёт он это именно как отказ от поглощения Белоруссии. В общем, это ложь, если проще сказать".

Безпалько полагает, что заявления Лукашенко не принимаются всерьёз даже внутри Белоруссии. Безусловно, президент пытается убедить белорусов, что "он их отец, добытчик и прочее", однако реальные рейтинги Лукашенко показывают: результата он не добивается.

"Особенно в год, когда ему предстоят президентские выборы. Реальный рейтинг Александра Лукашенко сейчас колеблется в районе 12, может, 15 процентов. Он это знает. Но даже при том, что фактически никаких выборов в Белоруссии нет, они являются фикцией, даже при этом ему всё-таки будет достаточно трудно эту фикцию осуществить на практике, особенно если экономика начнёт стремительно проседать и население начнёт выходить на протесты".

Только факты

Завершим анализ высказываний фактами. Итак, ещё раз отметим: контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям поставки нефти в республику.

С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса".

Неделю назад, 7 февраля, прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

Сегодня Белоруссия покупает нефть у России по цене, составляющей 83% от мировой. С начала 2020 года Минск и Москва спорили по поводу размера премии, которую Белоруссия выплачивает российским нефтяным компаниям. В прошлом году она составляла $10 за тонну. Сейчас Минск настаивает, что премию Россия получать не должна. Вокруг этих тезисов и крутятся все скандальные заявления с "коленями" и "присоединением" стран друг к другу.