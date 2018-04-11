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Россия наложила вето на резолюцию США по Сирии в Совете безопасности ООН
11 апреля 2018, 01:09 • 38 • Политика
ООН, 10 апреля. /ТАСС/. Американский проект резолюции СБ ООН по Сирии противоречит российской позиции и не будет принят. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Даже если предположить невероятное и предположить, что такой проект будет принят, то на формирование механизма проведения проверки потребуется несколько месяцев", - отметил он. "Вы не хотите слышать, что в сирийской Думе не было обнаружено следов химической атаки", - подчеркнул российский дипломат.
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