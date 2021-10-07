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Россия накажет США за создание альянса AUKUS - Baijiahao

07 октября 2021, 23:15  •  104 • Политика
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Китайские эксперты опасаются повторения холодной войны
Организация военного альянса AUKUS может обернуться для США негативными последствиями. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Baijiahao. Эксперты не сомневаются, что Россия сможет наказать американцев. 
Штаты не стесняются втягивать в противостояние с нашей страной европейских союзников по НАТО. Однако на этот раз они пошли дальше и решили создать новый союз с Австралией и Великобританией. 
По мнению авторов статьи, передача американских атомных технологий Австралии для строительства новых субмарин, чревато высокими рисками, прежде всего, для США. Эксперты отмечают, что целью AUKUS является наращивание военного потенциала в акватории Индийского и Тихого океанов. 
Китайцы подчеркивают, что решение американцев накачать деньгами Австралию, которая значительно отстает в технологическим плане, вызвало недоумение в мировом сообществе. Аналитики не сомневается, что действия США и их новых союзников направлены против Китая и России. 
В Baijiahao не исключают, что строительство атомных подлодок в Австралии может спровоцировать региональную гонку ядерных вооружений. При этом эксперты отмечают, что Россия, обладающая внушительным военным потенциалом, всегда вела себя сдержанно. 
Теперь же, по их мнению, Штаты рискую "вкусить горькие плоды" нового военного альянса. Китайцы подчеркивают, что в скором времени могут повториться события холодной войны, если Россия тоже решит поделиться с союзниками атомными технологиями. 

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