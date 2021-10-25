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Россия наказала штрафом нарушившего границу литовского мэра

25 октября 2021, 11:15  •  99 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик принес извинения за инцидент
Глава Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас, нарушивший границу Российской Федерации во время рыбалки с компанией, извинился за инцидент. Политик сообщил, что возвращается домой после задержания российскими пограничниками в Калининградской области, которые его оштрафовали за произошедшее.
Известно, что 24 октября решившие порыбачить трое жителей Литвы, среди которых, кроме Маркаускаса, были его экс-советник Далюс Жилинскас и бизнесмен Ромуальдас Шукис, перешли границу в Куршском заливе. Их задержали российские пограничники.
Позднее Маркаускас извинился за инцидент, сообщив, что уже возвращается домой. Мэр выразил слова благодарности литовским консулам, признавшись, что ужасно ориентируется на местности, несмотря на то, что считает себя хорошим рыбаком.
"Информация верна. Ловя рыбу в Куршском заливе, я по случайности пересек госграницу России. Я был задержан и оштрафован. Уже еду домой", – написал политик на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
В министерстве иностранных дел Литвы также подтвердили, что задержанные уже благополучно вернулись домой. Однако во внешнеполитическом ведомстве не стали давать комментарий на вопрос журналистов о том, был ли среди виновников инцидента глава Клайпедского района.
Ранее министерство иностранных дел Литвы направило ноту протеста консулу Белорусии, заявив, что пограничник соседней республики нарушил государственную границу, проникнув вглубь ее территории на несколько метров. Минску выразили официальный протест, потребовав объяснить поведение сотрудника пограничной службы.

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