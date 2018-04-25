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Россия накануне

25 апреля 2018, 00:09  •  120 • В России

Россия живет накануне. Живет и не знает об этом.

Примерно так она жила в январе 1861 или в январе 1917. Или множестве других январей, апрелей и октябрей, когда через пару недель её жизнь взяла и развернулась не обязательно радикально, но сильно.

Через две недели, сразу после инаугурации, страна увидит несколько документов, которые уже успели окрестить «Новыми Майскими указами» и даже «Планом последнего срока».

Неважно, как они будут называться, важно, что они откроют перед страной новые горизонты, которые не открывались никогда.

Отдельные строчки из них уже просочились наружу темами и цифрами - социалка, образование, медицина, триллионы и километры... Но это уже было сказано много раз. Самое главное, что ни разу за всю историю страны перед ней не ставилась подобная задача - радикально улучшить саму жизнь человека.

Страна хотела догнать и перегнать, искоренить и обезглавить, укрепить и сделать независимым. Были планы построить и освоить, но обычно заводы и целину, и лишь редко и недолго - хрущевки и колхозные клубы. И то лишь как придаток к заводам и целине.

Даже под лозунгом «Все во имя человека, все во благо человека» сам человек был опосредованной фигурой, благо которому должно было наступить благодаря дальнейшему развитию легкой промышленности или повышению количества центнеров с гектара.

И то, что произойдет 7 мая, станет прорывом уже по самой постановке задачи. Не космос и не ракеты, а больницы и школы, дороги и жилье будут возведены в ранг национальных приоритетов.

Не супостат за океаном нам враг, а бедность, трущобы аварийного жилья и отсутствие лекарств.

Что-то подобное в наших краях вслух отваживались говорить разве что сто лет назад, когда мир казался таким молодым, что ничего не было страшно. Когда искренне верили в победу над голодом, разрухой, нуждой и безграмотностью. И то с оговоркой - вот перебьем всех гадов.

Не было такого никогда.

Не чтобы враг вздрогнул и долго трясся от бессильной злобы, а чтобы нам жить на самом деле стало лучше и, может быть, веселее.

Нереальная задача, конечно, но прекрасная в своей смелости.

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