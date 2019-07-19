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Россия начинает сухопутное наступление на Идлиб

19 июля 2019, 20:24  •  129 • Война
На днях в некоторых арабских средствах массовой информации появилась информация о том, что Россия сконцентрировала серьезные сухопутные силы на северо-западе Сирии. Большая часть источников сходится во мнении, что речь идет об официальном спецназе вооруженных сил РФ. Впрочем, есть сообщения и о наемниках. Позднее новость подхватило известное агентство Reuters, которое со ссылкой на свои источники в среде сирийской оппозиции утверждает, что речь идет именно о военных, официально состоящих в рядах ВС.
Объясняется все это очень просто — армия Асада при поддержке ополченцев совершенно ничего не может противопоставить контролирующим Идлиб террористам и вооруженной оппозиции. Что ж, с этим не поспоришь. Наступление Сирийской арабской армии официально началось еще в конце апреля. Предварительно на северо-запад были стянуты значительные сил из других районов воюющей страны. Первое время с переменным успехом бились с туркоманами и им сочувствующими за горные районы на севере провинции Хама, что граничит с Идлибом. Какие-то деревни теперь находятся под постоянным контролем правительственных сил, но вот все остальное постоянно переходит из рук в руки. На других направлениях наступление дало еще меньше результатов. Фактически наступление как таковое провалилось — Дамаск не продвинулся, и сепаратисты по-прежнему контролируют ту же самую территорию, что контролировали до 30 апреля, когда началась операция. Это при том, что российская авиация всего за несколько месяцев нанесла более 200 ударов по Идлибу (Хаму асадиты бомбят в основном самостоятельно — авт.), ликвидировав сотни боевиков и ранив еще больше.
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В общем, дела у местных храбрецов не идут вообще. Они беспомощны, и, как сообщают СМИ, Дамаск обратился к России с просьбой предоставить своих бойцов, чтобы они организовали прогресс. Логично. Правда, в Министерстве обороны России выступили с опровержением и критикой этой информации.
Не поверить официальной информации невозможно, но с другой стороны, сложно не согласиться с тем, что иного варианта освобождения провинции от боевиков сейчас нет. Сами сирийцы воюют неохотно, да и не особо умеют. К тому же среди них сейчас популярны антивоенные настроения — многие из солдат состоят на службе с 2012 года, некоторые были призваны еще раньше. В сирийских соцсетях, кстати, популярен такой флешмоб — военные и множество гражданских сирийцев напоминают Асаду, как давно солдаты за него воюют. А вот иранцы не очень хотят подключаться к этой проблемной зоне, что связано со многими факторами — во-первых, у них и так очень трудные отношения с США, и участие в идлибской операции может их только ухудшить. Также есть предположение, что Тегеран крайне недоволен российско-израильским сговором, в связи с которым Кремль в Сирии вообще никогда не выступает на стороне Ирана. Мол, как вы к нам, так и мы к вам.
Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что новость является фейковой. Сам факт того, что крупные западные СМИ в качестве источника указывают одного из лидеров боевиков, говорит о многом.
— Сейчас Россия не использует сухопутные силы в Сирии. В этом нет необходимости. Наш спецназ использовался на определенном этапе в ходе полномасштабных сражений. В Идлибе ситуация совсем иная — это вялотекущая война без претензий на то, чтобы перерасти в крупный конфликт. В случае же полноценного наступления у Дамаска достаточно других способов для того, чтобы освободить провинцию. Например, иранский спецназ очень хорошо себя зарекомендовал. Он провел множество успешных операций, так что и тут персы могут проявить себя.
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«СП»: — Насколько известно, Иран не проявляется особого желания связываться с Идлибом. У него для этого масса причин — взять хотя бы проблемы на международной арене. По крайней мере, сейчас об участии персов в идлибском конфликте нет данных.
— Даже если так, то всегда есть Хезболла. Ее можно рассматривать как продолжение Ирана в данном случае.
«СП»: — А собственных ресурсов у Дамаска сейчас недостаточно для освобождения мухафазы?
— Достаточно. Если посмотреть на карту, то мы заметим, что Идлиб остался последним оплотом террористов. То есть у Дамаска больше нет нужды рассеивать свои силы по разным сторонам республики — других горячих точек нет, следовательно, можно сконцентрировать основные войска на северо-западе. Это раньше была необходимость в создании зон деэскалации и прочих подобных вещах. Просто у Асада не было столько людей, чтобы вести боевые действия по всем фронтам. Теперь ситуация иная. Следовательно, смысла в отправке русского спецназа нет. Надо расценивать это, во-первых, как попытку рассорить Россия и Турцию, во-вторых, боевики хотят выставить сирийскую армию полностью беспомощной. Это чистейшая пропаганда или, если угодно, контрпропаганда.
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