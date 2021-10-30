"Россия начала войну", наслав на Украину внезапную зиму • 267 • Аналитика © РИА Новости / Евгений Епанчинцев Широкая общественность не подозревала, а между тем Россия развязала очередную войну на уничтожение. Именно об этом и именно в таком ключе последние сутки трезвонят все СМИ соседней Украины. Местные издания со ссылкой на главу парламентского комитета энергетики и ЖКУ Андрея Геруса сообщают, что Россия запретила поставки угля, используемого на украинских ТЭС и ТЭЦ. Как утверждает украинский парламентарий, наша страна отказывается поставлять уголь марок А (антрацит) и Т (тощий), которые в качестве основного топлива используют как минимум пять из двенадцати пока еще работающих украинских теплоэлектростанций. Попробуем разобраться, что же происходит и при чем тут опять Россия. В глаза сразу бросается тот факт, что в списке врагов украинской государственности и теплых квартир перечислены исключительно местные компании. Это ДТЭК, в структуру которой входят Луганская и Криворожская ТЭС, "Донбассэнерго", владеющая Славянской ТЭС, и "Технова", ей принадлежат Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ. Именно эти юридические лица в последние годы завозили на Украину, потерявшую месторождения Донбасса, российский уголь в товарных количествах. В искаженной реальности украинской медийной машины спокойно уживаются два взаимоисключающих факта — что Украина уже восемь лет воюет с Россией и что Украина из года в год закупает у России наибольшее количество топливных ресурсов, которые традиционно бросают на спасение стоящей на нетвердых ногах украинской промышленности и энергетики. Главное агентство статистики Украины сообщает, что каждый год Киев закупал в среднем десять миллионов тонн российского угля, на чем поставщики заработали чуть менее шестисот миллионов долларов. На восьмой год повсеместно декларируемой войны Россия продолжает оставаться главным поставщиком угля: его доля в общем потреблении доходит до 65 процентов, при этом российский уголь является еще и главной товарной позицией импорта Украины. Чтобы понять всю абсурдность ситуации, нужно обязательно упомянуть, что Россия в ответ на недружественные действия Украины уже давно ввела ряд ограничительных мер. С 1 июня 2019 года действует запрет экспорта нефти, нефтепродуктов и угля на Украину без получения предварительного разрешения Минэкономразвития. Тогда, кстати, украинские власти запустили через подконтрольные им СМИ истеричную волну публикаций, где тоже обвиняли Москву в развязывании войны, удушении свободы и прочих обязательных грехах. При этом простым гражданам забыли сообщить, что инициированное Дмитрием Медведевым постановление имело одну-единственную цель — вывести все подобные операции из тени и разрушить существовавший и успешно работавший канал поставок российских энергоресурсов через Белоруссию. Так, например, по результатам 2018 года Белоруссия, не имеющая ни одного месторождения или шахты, увеличила экспорт угля на Украину почти в тысячу раз, поставив 680 тысяч тонн каменного угля и более ста тысяч тонн антрацита. Участники этой схемы заработали за год почти 90 миллионов долларов. При этом, невзирая на все принятые ограничения, российский уголь продолжает оставаться главным спасением украинской энергетики — и закупки его только растут. Чтобы понять, зачем граждан Украины вновь пугают придуманной войной, отмотаем пленку истории всего на два месяца назад. Тридцать первого августа государственная компания "Укрэнерго" опубликовала экстренное сообщение. Суть его сводилась к тому, что на момент, когда до начала отопительного сезона оставалось еще более месяца, запасы антрацита и угля газовых марок на украинских ТЭС и ТЭЦ были в два раза ниже предусмотренных распоряжением Министерства энергетики. Казалось бы, есть еще и время, и возможность для того, чтобы накопить запасы и войти в холодную пору если не во всеоружии, то хотя бы без доведения ситуации до крайности. На календаре стык октября и ноября, на Украине из-за нехватки угля остановлена ключевая Славянская ТЭС, а в бывшем Кировограде в детском саду по причине отсутствия отопления температура в помещениях не поднимается выше 15 градусов. Естественно, в головы населения приходят два извечных вопроса: что делать и кто виноват. Спасти ситуацию можно только авральными поставками угля. Проблема украинской власти в том, что в Европе сейчас нет не только свободных объемов природного газа, но и угля. Стоимость последнего на фоне энергетического кризиса тоже установила парочку не самых приятных рекордов. По состоянию на 28 октября на европейских биржах за тонну энергетического угля просили 225 долларов, что в два раза больше, чем средневзвешенная рыночная цена за последние три года. А на пару дней ранее этот показатель доходил до 270 долларов. Вернемся в начало нашей статьи и еще раз внимательно посмотрим, кого в своем заявлении упоминает украинский парламентарий. АО "Донбассэнерго" находится в государственной собственности и является частью НАК "Энергетическая компания Украины". ДТЭК — украинский энергетический монстр, контролирующий львиную долю оставшейся угледобычи и принадлежащий олигарху Ринату Ахметову. "Технова" — это собственность еще одного весьма небедного бизнесмена, бывшего депутата Верховной рады Анатолия Шкрибляка. Кажется, что может быть общего у представителей частного бизнеса и государственной компании? Это непонятно только на первый взгляд. Ринат Ахметов владеет тремя угледобывающими предприятиями в Ростовской области Российской Федерации, это компании "Донской антрацит", "Сулинантрацит" и "Шахтоуправление "Обуховская". Во время правления Петра Порошенко подконтрольные ему государственные органы и прикормленные команды ультрационалистов неоднократно обвиняли Ахметова в том, что его предприятия не только завозят уголь из "страны-агрессора", но и занимаются негласной закупкой топлива на неподконтрольных территориях ЛДНР. Точно такие же обвинения получал и Шкрибляк. Зимой 2020 года СБУ потребовало предоставить сертификаты происхождения угля, который использовался для обеспечения работы Черниговской теплоэлектростанции. В обоих случаях обвинения закончились ничем, но хозяева украинской энергетики готовы взять реванш, а государство готово им в этом помочь. С соблюдением своего интереса, конечно. Уже несколько лет все экспортные закупки угля Украина проводит по так называемой формуле "Роттердам+". Она подразумевает, что закупаемое черное золото любого происхождения якобы доставлено в порт Роттердама, где его и покупают украинские поставщики, чтобы затем направить в украинские порты. На практике же население Украины оплачивает несуществующую логистику и процент перекупщиков (точь в точь как в случае с природным газом). Сейчас, когда ситуация с отоплением в стране заведена в полный тупик, украинцев приучают к мысли о том, что у государства и компаний-операторов нет другого выхода, кроме как купить уголь у кого угодно и по какой угодно цене. Пусть даже по абсолютно спекулятивной и кратно большей, чем в предыдущем периоде. В США вводят сексуальную привилегию Ахметов и Шкрибляк получают карт-бланш на закупки, которые принесут значительно бóльшие прибыли, а государство, которое представляет премьер-министр Денис Шмыгаль (бывший руководитель Бурштынской ТЭС, входящей в структуру ахметовского ДТЭК), рапортует о спасении страны от холодов. И тем самым спасает пикирующий на дно рейтинг президента Зеленского. В выигрыше остаются все. Олигархи к ультрамаржинальной схеме "Роттердам+" добавляют дополнительные нули, а команда Зеленского записывает в буклеты к будущей избирательной программе спасение Украины от холода. В проигрыше только рядовое население, которому нужны теплые батареи в квартирах и которое поставили в безальтернативное положение, когда стоимость горячей воды стремительно растет каждый квартал. А чтобы граждане не задавали ненужных вопросов, их нужно опять напугать войной. Схема эта прекрасно работает уже восемь лет. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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