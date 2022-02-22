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Россия начала передел мира. Кто ещё признал республики Донбасса

22 февраля 2022, 05:50  •  182 • Политика
21 февраля ДНР и ЛНР избавились от приставки "непризнанные". Теперь это самостоятельные страны, с которыми Россия официально намерена налаживать двусторонние отношения. Её примеру поспешили последовать и другие страны.
Подписав указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, Путин подал пример другим государствам. Первыми странами, которые вслед за Россией подтвердили независимость ДНР и ЛНР, стали Венесуэла, Куба и Никарагуа. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал WarGonzo.
Решение о признании суверенитета республик приветствовали в Южной Осетии - эта страна первой, ещё в 2014 году, заявила о независимости ДНР и ЛНР. Поддержку также выразили власти Абхазии.
Со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Саблина "РИА Новости" пишет, что сирийский лидер Башар Асад уже заявил, что Дамаск намерен признать независимость народных республик.
Признание суверенитета двух республик Донбасса поприветствовали в Йемене: об этом заявил в "Твиттере" Мухаммед Али аль-Хуси - один из лидеров мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов), под контролем которого находится часть страны, в том числе и её столица.

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