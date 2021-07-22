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Россия начала готовиться к защите таджикско-афганской границы: Новая техника уже на базе
22 июля 2021, 22:30 • 53 • Политика
Русские военные в Таджикистане до конца июля получат усиление. На 201-ю военную базу поступит 17 новых бронемашин.
Модернизированные боевые машины пехоты поступят на вооружение русской военной базы в Таджикистане до конца июля. Часть из них уже прибыла в страну. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапшин.
По данным "Интерфакса", новые БМП-2М поставят на базу взамен старых машин. Технику доставят самолётами Ил-76. Ранее сообщалось, что новые БМП-2М будут испытаны на совместных военных учениях России, Узбекистана и Таджикистана на полигоне близ границы с Афганистаном.
Министерство обороны России сообщает, что БМП-2М позволяют вести бой в ночных условиях и имеют автоматическую систему управления огнём. Машины оснащены радиостанциями, которым не страшны помехи со стороны противника.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в соседнем Афганистане, который активно захватывают боевики после вывода американского военного контингента. Также ранее Таджикистан запросил помощи по защите своей границы с Афганистаном в ОДКБ.
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