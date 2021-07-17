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Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина
17 июля 2021, 08:40 • 311 • Украина
На этой неделе заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент начал работу на Украине в качестве временного поверенного в делах США. На этом посту он временно заменит Кристину Квин.
Отметим, что именно с прибытием нового американского смотрящего связывают неожиданный уход Арсена Авакова с поста министра МВД.
После нескольких дней, проведенных в Киеве, дипломат отправился на оккупированную Киевом территорию ДНР, а именно в Славянск и Краматорск. В Краматорске Кент встретился с представителями ВСУ, которые доложили о ситуации на передовой, а также с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, рассказавшими о влиянии конфликта на Донбассе на мирных жителей. Кроме того, в планах у Кента — встреча с переселенцами и молодежью региона. В Славянске временно поверенный в делах США посетил центр «Окно в Америку», расположенный в библиотеке города, где дал интервью одному из пропагандистских СМИ.
В этом интервью Кент открыто обвинил Россию в развязывании войны на Донбассе и президента Владимира Путина в невыполнении обещаний, якобы данных 7 лет назад в Минске.
Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что провёл встречу с генералами карательных сил.
— Расскажите о цели вашего визита на восток Украины.
— Очень важно, что американские дипломаты приехали сюда. Мы говорили с генералами и гражданскими, чтобы понять, какая ситуация сейчас на востоке Украины.
Кроме того, чтобы объяснить, почему Америка хочет, чтобы Украина была успешной страной. Чтобы сделать это, надо приехать сюда, в Славянск и Краматорск, говорить с людьми, а не просто сидеть в Киеве.
Обычно я нахожусь Вашингтоне, даже не в Киеве.
— Какие направления двусторонних отношений между США и Украиной, по-вашему, являются приоритетными для Вашингтона?
— Важно, чтобы Украина смогла защищаться против агрессии России.
Люди из Донбасса знают лучше всех, что это значит. Во-вторых, чтобы Украина была успешной страной. Для этого должны быть проведены фундаментальные реформы институций. Чтобы институции управления заслужили доверие украинского народа.
— Возвращаясь к ситуации на Донбассе, каким вы видите путь наступления мира?
— Я бы сказал, что это очень сложный путь.
Я занимался вопросом Приднестровья. И хотя там мирная ситуация уже 29 лет, но пока ничего решить не удалось. Это для меня достаточно тревожно, потому что на Украине прошло только 7 лет.
Для меня главное не механизм и процесс: Минская контактная группа или «нормандская четверка». Главное — это видение России.
Потому что Россия начала эту войну и, я думаю, в конце концов, Россия должна закончить войну. Были обязанности в Минске 7 лет тому назад. Путин и правительство России обещали, что до конца 2015 года уже будут выведены войска и освобождены все пленные.
Но это не так: война продолжается и люди страдают из-за этого.
— Хотелось бы сейчас поговорить с вами о Минских соглашениях. Украинские политики и глава государства считают, что именно в том виде, в котором они были подписаны 7 лет назад, уже существовать не могут и должны быть трансформированы. В свою очередь Россия и даже некоторые наши международные партнеры считают их безальтернативными. Что вы думаете по этому поводу?
— Ясно, что пока нет результата от этого процесса.
Я думаю, что это был очень важный момент в Минске 7 лет назад, когда президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все пленные — освобождены. Но пока Россия не выполнила обещание.
Я также знаю, что 22 года тому назад президент Ельцин обещал, что Россия завершит военное присутствие в Молдове через два года — в 2001 году. Это уже 20-я годовщина выполнения обещания президента России. То есть это, к сожалению, не только реалии Донбасса, но и реалии Приднестровья. И значит, это российские реалии.
— Мы понимаем, что соглашения не выполняются — это уже входит в привычку у политиков. Но, как вы считаете, трансформация Минских соглашений должна произойти?
— Я думаю, что партнеры Украины — это Германия, Франция, США, Великобритания — мы должны все вместе поддерживать суверенитет, территориальную целостность и просто успех Украины, потому что это вопрос не только для тех, кто живет здесь, на Донбассе или на Украине, это вообще для региона очень важно.
— Скоро состоится поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон. К чему готовиться нашему главе государства?
Я думаю, что это будет достаточно важная встреча. Но отношения между сторонами — это гораздо больше, чем просто разговоры и встречи на один день. Хотя тоже важно, чтобы на всех уровнях были тесные контакты, а не только через Zoom или Webex, как это было во время пандемии коронавируса.
Важно, чтобы американцы приехали сюда, даже в Славянск, а не только в Киев, чтобы украинские официальные и неофициальные лица тоже ездили в Вашингтон. Думаю, что есть большие перспективы для взаимного сотрудничества.
— Какое место на повестке дня занимает вопрос обсуждения Зеленским и Байденом ситуации на Донбассе?
Я думаю, что это будет или вопрос № 1, или вопрос № 2. Когда год назад заместитель госсекретаря Стивен Биган и я приехали в Кривой Рог, то большая часть нашего разговора с президентом Украины была посвящена ситуации на Донбассе. Я знаю, что для президента Зеленского важно помогать людям, которые страдают.
Но, как я ранее сказал, я думаю, что главный вопрос не в том, что Украина или Америка хочет. Это проблема Путина и России.
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