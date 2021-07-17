Россия начала эту войну: американский смотрящий посетил Донбасс и открыто обвинил Путина • 311 • Украина

На этой неделе заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент начал работу на Украине в качестве временного поверенного в делах США. На этом посту он временно заменит Кристину Квин.



Отметим, что именно с прибытием нового американского смотрящего связывают неожиданный уход Арсена Авакова с поста министра МВД.



После нескольких дней, проведенных в Киеве, дипломат отправился на оккупированную Киевом территорию ДНР, а именно в Славянск и Краматорск. В Краматорске Кент встретился с представителями ВСУ, которые доложили о ситуации на передовой, а также с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, рассказавшими о влиянии конфликта на Донбассе на мирных жителей. Кроме того, в планах у Кента — встреча с переселенцами и молодежью региона. В Славянске временно поверенный в делах США посетил центр «Окно в Америку», расположенный в библиотеке города, где дал интервью одному из пропагандистских СМИ.



В этом интервью Кент открыто обвинил Россию в развязывании войны на Донбассе и президента Владимира Путина в невыполнении обещаний, якобы данных 7 лет назад в Минске.



Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что провёл встречу с генералами карательных сил.



— Расскажите о цели вашего визита на восток Украины.



— Очень важно, что американские дипломаты приехали сюда. Мы говорили с генералами и гражданскими, чтобы понять, какая ситуация сейчас на востоке Украины.



Кроме того, чтобы объяснить, почему Америка хочет, чтобы Украина была успешной страной. Чтобы сделать это, надо приехать сюда, в Славянск и Краматорск, говорить с людьми, а не просто сидеть в Киеве.



Обычно я нахожусь Вашингтоне, даже не в Киеве.



— Какие направления двусторонних отношений между США и Украиной, по-вашему, являются приоритетными для Вашингтона?



— Важно, чтобы Украина смогла защищаться против агрессии России.



Люди из Донбасса знают лучше всех, что это значит. Во-вторых, чтобы Украина была успешной страной. Для этого должны быть проведены фундаментальные реформы институций. Чтобы институции управления заслужили доверие украинского народа.



— Возвращаясь к ситуации на Донбассе, каким вы видите путь наступления мира?



— Я бы сказал, что это очень сложный путь.



Я занимался вопросом Приднестровья. И хотя там мирная ситуация уже 29 лет, но пока ничего решить не удалось. Это для меня достаточно тревожно, потому что на Украине прошло только 7 лет.



Для меня главное не механизм и процесс: Минская контактная группа или «нормандская четверка». Главное — это видение России.



Потому что Россия начала эту войну и, я думаю, в конце концов, Россия должна закончить войну. Были обязанности в Минске 7 лет тому назад. Путин и правительство России обещали, что до конца 2015 года уже будут выведены войска и освобождены все пленные.



Но это не так: война продолжается и люди страдают из-за этого.



— Хотелось бы сейчас поговорить с вами о Минских соглашениях. Украинские политики и глава государства считают, что именно в том виде, в котором они были подписаны 7 лет назад, уже существовать не могут и должны быть трансформированы. В свою очередь Россия и даже некоторые наши международные партнеры считают их безальтернативными. Что вы думаете по этому поводу?



— Ясно, что пока нет результата от этого процесса.



Я думаю, что это был очень важный момент в Минске 7 лет назад, когда президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все пленные — освобождены. Но пока Россия не выполнила обещание.



Я также знаю, что 22 года тому назад президент Ельцин обещал, что Россия завершит военное присутствие в Молдове через два года — в 2001 году. Это уже 20-я годовщина выполнения обещания президента России. То есть это, к сожалению, не только реалии Донбасса, но и реалии Приднестровья. И значит, это российские реалии.



— Мы понимаем, что соглашения не выполняются — это уже входит в привычку у политиков. Но, как вы считаете, трансформация Минских соглашений должна произойти?



— Я думаю, что партнеры Украины — это Германия, Франция, США, Великобритания — мы должны все вместе поддерживать суверенитет, территориальную целостность и просто успех Украины, потому что это вопрос не только для тех, кто живет здесь, на Донбассе или на Украине, это вообще для региона очень важно.



— Скоро состоится поездка президента Владимира Зеленского в Вашингтон. К чему готовиться нашему главе государства?



Я думаю, что это будет достаточно важная встреча. Но отношения между сторонами — это гораздо больше, чем просто разговоры и встречи на один день. Хотя тоже важно, чтобы на всех уровнях были тесные контакты, а не только через Zoom или Webex, как это было во время пандемии коронавируса.



Важно, чтобы американцы приехали сюда, даже в Славянск, а не только в Киев, чтобы украинские официальные и неофициальные лица тоже ездили в Вашингтон. Думаю, что есть большие перспективы для взаимного сотрудничества.



— Какое место на повестке дня занимает вопрос обсуждения Зеленским и Байденом ситуации на Донбассе?



Я думаю, что это будет или вопрос № 1, или вопрос № 2. Когда год назад заместитель госсекретаря Стивен Биган и я приехали в Кривой Рог, то большая часть нашего разговора с президентом Украины была посвящена ситуации на Донбассе. Я знаю, что для президента Зеленского важно помогать людям, которые страдают.



Но, как я ранее сказал, я думаю, что главный вопрос не в том, что Украина или Америка хочет. Это проблема Путина и России.



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На этой неделе заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент начал работу на Украине в качестве временного поверенного в делах США. На этом посту он временно заменит Кристину Квин.Отметим, что именно с прибытием нового американского смотрящего связывают неожиданный уход Арсена Авакова с поста министра МВД.После нескольких дней, проведенных в Киеве, дипломат отправился на оккупированную Киевом территорию ДНР, а именно в Славянск и Краматорск. В Краматорске Кент встретился с представителями ВСУ, которые доложили о ситуации на передовой, а также с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, рассказавшими о влиянии конфликта на Донбассе на мирных жителей. Кроме того, в планах у Кента — встреча с переселенцами и молодежью региона. В Славянске временно поверенный в делах США посетил центр «Окно в Америку», расположенный в библиотеке города, где дал интервью одному из пропагандистских СМИ.В этом интервью Кент открыто обвинил Россию в развязывании войны на Донбассе и президента Владимира Путина в невыполнении обещаний, якобы данных 7 лет назад в Минске.Кроме того, американский дипломат подчеркнул, что провёл встречу с генералами карательных сил.— Очень важно, что американские дипломаты приехали сюда. Мы говорили с генералами и гражданскими, чтобы понять, какая ситуация сейчас на востоке Украины.Кроме того, чтобы объяснить, почему Америка хочет, чтобы Украина была успешной страной. Чтобы сделать это, надо приехать сюда, в Славянск и Краматорск, говорить с людьми, а не просто сидеть в Киеве.Обычно я нахожусь Вашингтоне, даже не в Киеве.— Важно, чтобы Украина смогла защищаться против агрессии России.Люди из Донбасса знают лучше всех, что это значит. Во-вторых, чтобы Украина была успешной страной. Для этого должны быть проведены фундаментальные реформы институций. Чтобы институции управления заслужили доверие украинского народа.— Я бы сказал, что это очень сложный путь.Я занимался вопросом Приднестровья. И хотя там мирная ситуация уже 29 лет, но пока ничего решить не удалось. Это для меня достаточно тревожно, потому что на Украине прошло только 7 лет.Для меня главное не механизм и процесс: Минская контактная группа или «нормандская четверка». Главное — это видение России.Потому что Россия начала эту войну и, я думаю, в конце концов, Россия должна закончить войну. Были обязанности в Минске 7 лет тому назад. Путин и правительство России обещали, что до конца 2015 года уже будут выведены войска и освобождены все пленные.Но это не так: война продолжается и люди страдают из-за этого.— Хотелось бы сейчас поговорить с вами о Минских соглашениях. Украинские политики и глава государства считают, что именно в том виде, в котором они были подписаны 7 лет назад, уже существовать не могут и должны быть трансформированы. В свою очередь Россия и даже некоторые наши международные партнеры считают их безальтернативными. Что вы думаете по этому поводу?Я думаю, что это был очень важный момент в Минске 7 лет назад, когда президент Путин пообещал, что война закончится, все войска будут выведены, а все пленные — освобождены. Но пока Россия не выполнила обещание.Я также знаю, что 22 года тому назад президент Ельцин обещал, что Россия завершит военное присутствие в Молдове через два года — в 2001 году. Это уже 20-я годовщина выполнения обещания президента России. То есть это, к сожалению, не только реалии Донбасса, но и реалии Приднестровья. И значит, это российские реалии.— Я думаю, что партнеры Украины — это Германия, Франция, США, Великобритания — мы должны все вместе поддерживать суверенитет, территориальную целостность и просто успех Украины, потому что это вопрос не только для тех, кто живет здесь, на Донбассе или на Украине, это вообще для региона очень важно.Я думаю, что это будет достаточно важная встреча. Но отношения между сторонами — это гораздо больше, чем просто разговоры и встречи на один день. Хотя тоже важно, чтобы на всех уровнях были тесные контакты, а не только через Zoom или Webex, как это было во время пандемии коронавируса.Важно, чтобы американцы приехали сюда, даже в Славянск, а не только в Киев, чтобы украинские официальные и неофициальные лица тоже ездили в Вашингтон. Думаю, что есть большие перспективы для взаимного сотрудничества.Я думаю, что это будет или вопрос № 1, или вопрос № 2. Когда год назад заместитель госсекретаря Стивен Биган и я приехали в Кривой Рог, то большая часть нашего разговора с президентом Украины была посвящена ситуации на Донбассе. Я знаю, что для президента Зеленского важно помогать людям, которые страдают.Но, как я ранее сказал, я думаю, что главный вопрос не в том, что Украина или Америка хочет. Это проблема Путина и России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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