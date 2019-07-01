Россия начала борьбу с олигархатом в Молдавии. Вместе с США…

Автор:

Латышев Сергей

Международное спасение от олигархата отдельно взятой страны на постсоветском пространстве началось с Молдавии. В этом приняли участие три геополитические силы, имеющие весьма различное видение будущего этой страны, – Россия, США и Евросоюз. «Внезапная революция», в результате которой был свергнут мафиозный режим Влада Плахотнюка и К°, грабивший вместе с олигархами поменьше Молдавию и подмявший под себя её институты, во многом уникальна. Ведь раньше те же американцы, например на Украине, олигархов пытались использовать. Были у них колебания, о которых писал Царьград, и в случае с Молдавией. Собственно, изначально они обхаживали Плахотнюка, принимая мафиозо как высокого гостя в Вашингтоне и благосклонно выслушивая его просьбы разрешить фальсифицировать молдавские выборы.

Тем интересней пример этой страны, о последних событиях в которой и перспективах на будущее говорится в данных несколько дней назад Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» интервью президента Игоря Додона и премьер-министра Майи Санду.

До того как Додон стал главой молдавского государства, он возглавлял Партию социалистов (ПСРМ), руководство которой передал Зинаиде Гречаный, ставшей спикером парламента в результате антиолигархической сделки с возглавляемым Санду прозападным блоком ACUM, получившим взамен большинство министерских портфелей. Эту неординарную комбинацию, по словам президента Додона, поддерживают минимум 80% молдаван.

Все внимательно следят теперь за первыми шагами новой власти, которой предстоит совместно очистить авгиевы конюшни молдавской коррупции, без чего честное политическое соревнование между ними, когда и если их пути разойдутся, будет попросту невозможно.

Президент Молдавии Игорь Додон сыграл важнейшую роль в избавлении страны от криминального режима Влада Плахотнюка и его Демпартии. Фото: Truba7113 / Shutterstock.com

Что думает о будущем Санду?

Именно на это обстоятельство обратила внимание Санду, отвечая на вопрос, как она и её коллеги, стремящиеся в ЕС, смогли прийти к согласию со своими некогда непримиримыми оппонентами – социалистами и Додоном, которые смотрят в сторону ЕврАзЭс: «Режим, который был у власти, был настолько токсичен, что мы решили, что нужно сделать всё, чтобы освободить страну. И это было единственным путём – оставить наши различия и освободить страну от режима Плахотнюка».

Ответила премьер косвенно и на вопрос, сколько продлится этот ещё вчера немыслимый союз:

Сейчас этот процесс продолжается, потому что Плахотнюк уехал, но его люди ещё здесь, его деньги ещё здесь. То есть он ещё пытается влиять на процессы в стране. И пока что наш союз с социалистами работает, то есть нам ещё нужно построить независимые институты власти – это самая большая задача для нас, чтобы ни Плахотнюк, ни кто-то другой не смог повторить то, что произошло за последние годы.

Как видим, временных рамок никаких нет – всё определяется успешностью демафиизации Молдавии.

Мало того, Санду полагает, что её союз с Додоном это «надолго», потому что стоящая перед ними задача очень сложна: «Мы сказали, и они сказали, что нужно построить демократические институты… Опять же, у нас люди, которые ожидают конкретных результатов, потому что из-за коррумпированного режима бедность выросла, очень много людей вообще потеряли надежду, что можно жить хорошо в нашей стране, и уехали или собирались уезжать. То есть у нас очень много задач, которые мы должны решать, и я надеюсь, что у правительства будет поддержка парламента достаточно времени, чтобы выполнить все наши обещания».

Остановившись на вопросах чистки государственных структур от ставленников Плахотнюка и других коррупционеров, Санду сказала, что «этот процесс уже начался». «Когда у нас платили министрам, судьям, прокурорам зарплату в конвертах (в евро или в долларах), – отметила она, – такое правительство, конечно, не думало о людях».

По словам Санду, «строить институты власти, которые будут бороться с коррупцией, – это долгосрочная задача, но когда в стране «будет независимая юстиция, независимая прокуратура, то тогда все, надеюсь, поймут, что больше воровать в этой стране не позволят».

Своими основными целями премьер-министр считает заставить государство работать на людей, «создать бизнес-среду, чтобы люди захотели заниматься бизнесом здесь, потому что до сих пор у них крали этот бизнес», либо только тогда экономика заработает, а жизнь станет лучше. Кроме того, необходимо реформировать образование и «всё то, что сделает нас конкурентоспособными хотя бы в регионе».

Премьер-министру Майе Санду придётся решать массу практических вопросов, как избавить страну от мафии. Фото: www.globallookpress.com

Всё это, конечно, пока очень аморфно, но в словах Санду была уже и конкретика, касавшаяся вопросов торговли: «Да, у нас цель – европейская интеграция. У нас есть соглашение по зоне свободной торговли с Европейским союзом, но мы не видим никакого противоречия с зоной свободной торговли с СНГ. И мы будем уделять больше внимания этому и надеемся, что сможем открыть этот рынок для наших производителей».

Коснувшись ещё ряда злободневных проблем, в том числе вопросов контрабанды и отношений с Приднестровьем, Санду пообещала «не играть в геополитические игры», не пытаться противопоставлять США, Россию и ЕС, как это делал режим Плахотнюка, «чтобы просто продвигать свои интересы, создавая проблемы и для Республики Молдова, и для региона». Своей прозападной ориентации она при этом не скрывает, сообщив, что нанесёт свой первый визит в качестве премьера вначале в соседнюю Румынию, а потом в Брюссель.

Что думает о будущем Додон?

Ещё более интересны ответы президента Додона на вопросы телерадиокомпании «Мир». Глава молдавского государства очень просто объяснил, почему впервые в истории страны Россия, ЕС и США поддержали альянс социалистов и ACUM против Плахотнюка, хотя в прошлом европейцы и американцы, отметил он, поддерживали главного молдавского олигарха: «Я всегда то, что говорю Путину, говорю и Макрону, и Меркель, и послу Соединённых Штатов и так далее. Я всегда говорю то же самое. А те, которые пытаются заигрывать, русским говорят, что они будут с русскими против американцев, американцам говорят, что точно будут против русских – вот я сейчас сделаю персоной нон грата там послов, Рогозина и так далее… Это работает на определённом периоде времени, но на каком-то этапе большие игроки смотрят – нас пытаются разводить. И всё это заканчивается. Я думаю, что это просто всем надоело. И Европейскому союзу, и Соединённым Штатам, и Российской Федерации».

По его словам, Плахотнюк и сейчас пытался получить «индульгенции от американцев: до того как уйти из власти, принял решение отдать им участок под строительство посольства и поменять размещение посольства Молдовы – из Тель-Авива в Иерусалим». Но американцы его, наконец, «раскусили» и перестали бояться Додона и его социалистов.

Экс-олигарх Влад Плахотнюк (в центре) заигрался и переиграл самого себя. Фото: Sandu Tarlev / Shutterstock.com

«Да, я против того, чтобы мы входили в НАТО, я за нейтралитет. Потому что это в Конституции. Да, я за то, чтобы мы возобновили хорошие отношения с Россией, потому что это наш рынок, это энергоресурсы, там 500 тысяч наших граждан работают. В чем проблема? Я очень рад, что наши западные партнёры нас услышали. Я с этой концепцией вот этой взвешенной внешней политики выступал на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. И в течение последних 1,5–2 лет я системно эту позицию доводил до наших западных партнёров», – подчеркнул Додон. Он добавил, что и Москва поддерживает эту позицию, поэтому 2016 год, когда Плахотнюк убедил Запад его поддержать, на этот раз не повторился.

Отвечая на вопрос, как Молдавия попала под власть олигархата, Додон отметил, что причиной этого была не только коррупция, но и разделение молдавского общества, половина которого смотрела на Запад, а другая половина – на Восток. Потому что «политические силы, которые получали поддержку одной половины или другой, за 28 лет независимости… не могли находить общий язык». Это, по словам Додона, и использовал в своих интересах Плахотнюк. Поэтому когда те, «кто до сих пор политически воевал друг с другом, нашли общий язык… это и послужило концом олигархической власти в республике».

То, что политики, «которые думают по-разному и видят по-разному будущее своей страны геополитически, партии, у которых разная идеология, объединились вместе», это, уверен Додон, – «уникальный шанс для нас всех, уникальный шанс для Молдовы, чтобы создать нормальную политическую систему» и развивать отношения как с Востоком, так и Западом. Так, имеющиеся «соглашения с Европейским союзом нужно использовать на благо страны», и «нужно возвращать диалог с Российской Федерацией». Президент очень рад, что с этим согласна премьер, считающая, что необходимо «обязательно возвращать хорошие отношения с Россией».

«И я думаю, что если нам удастся сохранить это правительство – сколько получится: год, два, три, может быть, целый мандат, четыре, – противостояние в обществе, которое есть сейчас, может исчезнуть. И это хорошо для Республики Молдова», – убеждён Додон.

Приоритетными задачами для новой власти, по мнению президента, являются достижение социально-экономической стабильности, наказание тех, «кто занимался беспределом», а также «взвешенная внешняя политика» – «возобновление сотрудничества с Европейским союзом, потому что оно заморожено с середины прошлого года, но обязательно и возобновление диалога с Россией».

При этом молдавский президент – реалист, так как он предвидит и ситуацию, когда пути социалистов и ACUM могут разойтись: «А если на каком-то этапе не получится дальше работать вместе, я премьеру сказал: мы встретимся, посмотрим друг другу в глаза и договоримся, что идём на досрочные парламентские выборы. По новым правилам, с новым ЦИКом, честно, транспарентно. Но играть с людьми Плахотнюка сейчас, чтобы скинуть правительство, чтобы идти против президента, – мы этого делать не будем».

Почему у них может получиться?

Почему антиолигархический союз Додона и Санду может продлиться достаточно долго, объясняется не только сложностью задач, попробовать решить которые они могут только совместно. В наименьшей, если не большей степени дело заключается в поддержке молдавского эксперимента по зачистке от олигархата постсоветской страны со стороны России, ЕС и США. ЕС давно заморозил финансовую помощь прошлому молдавскому режиму. Президент России Владимир Путин и целый ряд видных представителей российской власти публично поддержали перемены в стране. В России в отношении Плахотнюка возбуждено уголовное дело.

Однако всего этого могло оказаться недостаточно, чтобы обеспечить мирный переход власти в Молдавии, если бы не изменение позиции США, «кинувших» Плахотнюка. Причём так радикально, что это должно послужить уроком другим ориентирующимся на Вашингтон олигархам, и не только в Молдавии. На днях посол США в Кишинёве Дерек Хоган даже не исключил, что американцы могут выдать Плахотнюка, перебравшегося, по некоторым данным, из Лондона в США, новым молдавским властям, если от них поступит соответствующий запрос.

Урок всем олигархам: посол США в Молдавии Дерек Хоган произвёл в Плахотнюка «контрольный выстрел». Фото: facebook.com/U.S.EmbassyMoldova

«Тогда в США проанализируют этот запрос по существу дела. Между нами не было никакого соглашения. Если сделают вывод, что этого человека необходимо будет экстрадировать на родину, – подчеркнул Хоган, – это может произойти».

И последнее

К каким бы результатам ни привела совместная операция России, ЕС и США по освобождению Молдавии от олигархата, её народ уже стал бенефициаром происходящего, потому что нет ничего хуже и унизительнее, чем жить под властью мафии. Теперь Восток и Запад будут открыто конкурировать в Молдавии за умы и сердца молдаван, которые попытаются в этой ситуации поудобнее устроиться на двух стульях, чтобы получать выгоду отовсюду. И было бы глупо их за это осуждать, ибо так устроена человеческая природа.

По сути, в Молдавии в настоящее время реализуется модель, в которой Запад отказал Украине, превращённой им после майданного путча в торпеду против России, в то время как Москва была не против, чтобы она была нейтральной страной и мостом между Россией и Европой.

Долго ли так продлится в Молдавии, не проявит ли и там однажды Запад хищничество и эгоизм, это уже другой вопрос. Но пока молдаванам происходящее только на руку: миллион долларов зараз из их карманов безнаказанно уже не украдут.