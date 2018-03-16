Россия на заседании в ООН выразила гордость за воссоединение с Крымом

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ООН, 16 марта. /ТАСС/. Россия гордится за проведенный в 2014 году в Крыму референдум, по итогам которого полуостров вернулся в состав РФ. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании в штаб-квартире всемирной организации, организованном единомышленниками Киева по случаю четвертой годовщины событий, которые привели к воссоединению Крыма с РФ.

"Для тех, кто не очень хорошо понял, я хочу сказать, что мы гордимся тем, что сделали четыре года назад. Считаем, что это было правильно. Количеством построенных дорог, мостов и теплоэлектростанций счастье, конечно, не измеришь. Всем собравшимся здесь хочу сказать одно: если вы действительно хотите разобраться в том, что происходит в Крыму, вы можете приехать и убедиться в этом своими глазами", - сказал дипломат.

Неформальная встреча с участием членов Совета Безопасности ООН проводилась по инициативе Великобритании, Польши, Соединенных Штатов и Швеции. Представители западных стран на заседании в очередной раз обвинили Россию в аннексии полуострова и нарушении прав его жителей, а заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждала, что Москва "превращает Крым в огромную военную базу" и использует его "в качестве плацдарма для военного вмешательства" в другие страны. "Сирия - один из недавних примеров", - заявила она.

Отвечая на обвинения Киева и его сторонников, Полянский подчеркнул, что "те, кто говорит об аннексии Крыма, игнорируют легитимное право жителей полуострова самим определять свою судьбу". По его словам, "утрата территориальной целостности Украины стала результатом внутренних процессов, к которым Россия отношения не имеет".

Как заявил первый заместитель постпреда РФ, в Москве "просто перестали обращать внимание" на небылицы, которые распространяют в Киеве и на Западе. По его словам, в реальности на полуострове развивается инфраструктура, а также улучшается качество жизни граждан. Он привел данные о том, что заработные платы в Крыму выросли на 60%, а пенсии - в два раза.

"Если бы даже всего того, что я перечислил, с Крымом после воссоединения с Россией не произошло, мне достаточно было бы сказать сегодня о нашем главном достижении - мы стали защитой, сохранили жизнь 2,5 миллионам человек. Они получили возможность свободно развиваться, получать образование для своих детей на том языке, на котором они хотят - будь то русский, украинский или крымско-татарский", - сказал Полянский.

Он предложил коллегам воспринимать это "как хрестоматийный пример успешного предотвращения конфликта и содействия свободному волеизъявлению граждан". "Ведь именно это называется сегодня главным приоритетом ООН", - указал дипломат.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.