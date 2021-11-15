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Россия, на выход! Сорос перешёл в наступление в Армении

15 ноября 2021, 16:00  •  304 • Политика
В середине ноября на территорию уже не Нагорного Карабаха, а самой Армении вошли военнослужащие Азербайджана в количестве 200 человек. Завязалась перестрелка. А в это время Никол Пашинян вместо укрепления боеспособности страны тасует Министров обороны и готовит конституционную реформу. На кого же работает этот человек?

А Васька слушает да ест

Согласно заявлению Минобороны Армении,
14 ноября около 13:00 подразделения Вооружённых сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Началась интенсивная перестрелка. Армянские военнослужащие предотвратили попытки противника занять позиции в этом районе. Ситуация остаётся напряжённой. На данный момент ведутся переговоры при посредничестве российской стороны по урегулированию ситуации. С армянской стороны жертв нет.
Переводим на понятный язык: Азербайджан сделал ещё один шаг к тому, чтоб соединить свою основную территорию с эксклавом (район государства, отделённый от основной территории сухопутными границами) Нахичевань. Или по крайней мере установить контроль над единственной дорогой, соединяющей центральную Армению с горной частью страны и границей с Ираном. В Ереване многие полагают, что, отпраздновав всего несколько дней назад годовщину победы над Арцахом и Арменией в прошлогодней войне, Алиев и Эрдоган готовятся к аннексии Сюникской области Армении. Это крайний юго-запад Армении, к своему несчастью лежащий на пути из Баку в Нахичевань.
Фото: mil.ru
А что же в это время делает премьер-министр Армении? Чем сейчас, спустя год после позорного военного поражения, занят государственный лидер? Быть может, готовит инициативы по укреплению военно-технического сотрудничества и углублению военного союза с Россией? Создаёт укрепрайон в Сюнике? Пытается усилить боевые порядки армянской армии новыми вооружениями, средствами разведки и связи, беспилотными ударными системами и дальнобойными ракетами? А может быть, он создаёт идеологию, которая сплотит народ для возвращения земель Арцаха?
Нет – это всё не интересует Никола Воваевича: главный его интерес – конституционная реформа!
Чем же не угодила армянскому премьеру "суперпремьерская" Конституция, и без всяких реформ дающая ему небывалые полномочия – только действуй, служи Родине и своему народу?

Вместо обороны Сюника – кадровая кадриль

Азербайджан неоднократно заявлял о планах использования транспортного коридора через армянскую область Сюник; более того, официальный Баку неоднократно угрожал применением силы в случае, если армяне не предоставят коридор добровольно. И, похоже, люди Алиева перешли от слов к делу: Азербайджан попытался оккупировать часть армянской территории и создать угрозу единственной дороге, связывающей Ереван с Сюникской областью и границей с Ираном – единственным доброжелательно настроенным соседом, через территорию которого гарантировано транспортное сообщение с Россией в случае нового обострения.
Что должен предпринять адекватный глава Армении в таком случае? Самое простое – нарастить военное присутствие в Сюнике, оборудовать там новые укрепрайоны, улучшить снабжение войск и нарастить их численность, проложить, где возможно, резервные и рокадные дороги, чтоб войска не были отрезаны внезапным ударом турецкоподданных.
Что делает в этом направлении действующий "варчапет" (премьер-министр)? Ничего. Если, положим, его приказы саботирует Генштаб – надо сменить начальника Генштаба за подрыв обороноспособности страны. Начальника Генштаба Оника Гаспаряна Пашинян и правда уволил ещё в феврале, но не за поражение в войне, а... за то, что Гаспарян раскрыл ложь самого "варчапета" о применении российских ракет "Искандер".
На деле же снабжением бойцов армянской армии в Сюнике занимаются активисты, при этом ни премьер-министр, ни назначенный после Гаспаряна главой НГШ Артак Давтян не обременяли себя укреплением обороноспособности региона, а конфликтные ситуации с азербайджанцами приходится разрешать "российской стороне". И вот 15 ноября Пашинян вновь меняет Министра обороны – теперь им стал Сурен Папикян.
Эксперты называют новое назначение декоративным. Как только сдаётся очередной плацдарм Азербайджану, читай Турции, неудача списывается на "козла отпущения", а Пашинян, как всегда, "неуиновыный". Между тем к "варчапету" остались вопросы ещё по проигранной войне и, например, по сорванной им мобилизации... Что это, некомпетентность "соросовского выдвиженца" или что-то ещё?

Кругом ложь, обман и предательство

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к истокам прихода к власти Никола Пашиняна, которого выдвинул и привёл к победе глобалист и спекулянт Джордж Сорос.
Каковы интересы Джорджа Сороса в Закавказье, зачем ему "свой" премьер в Армении? Ответ на этот вопрос лежит в событиях 2018 года, когда во время визита в Париж президент Азербайджана Ильхам Алиев встречался с Дэвидом де Ротшильдом. Алиев заявил тогда, что уважает интересы Ротшильдов в Азербайджане и надеется на сохранение дружеских отношений с ними. А младшим партнёром дома Ротшильдов по ряду проектов как раз и является Джордж Сорос – человек, фактически поставивший Пашиняна во главе Армении.
То есть все связи сводятся к одной группе влияния, и все закавказские высшие функционеры работают в её интересах.
В сфере интересов этой глобалистской группы – создание прямых коридоров из Турции к Каспию и далее в Среднюю Азию, что полностью совпадает с интересами Азербайджана и Турции. И, на беду Армении, единственный прямой и самый короткий путь лежит через её Сюникскую область.
Первый этап реализации интересов дома Ротшильдов в Закавказье прошёл прошлой осенью и закончился поражением Армении в Арцахе. Но вместо мобилизации всех сил и средств армянского народа внутри республики и в России "варчапет" занялся… конституционной реформой.
Неужели нет более важных дел у руководителя страны, находящейся под угрозой полного уничтожения?
Не совсем так. Более важных дел в регионе нет у людей, приведших Никола Воваевича к власти – людей, в отличие от народа Армении, являющихся его настоящими руководителями и избирателями.

Война референдуму не помеха

Действующая Конституция Республики Армения предоставляет премьер-министру беспрецедентно широкие полномочия, которые могут быть ограничены только и исключительно Конституционным судом. И именно Конституционный суд не позволяет Николу Воваевичу развернуться во всю ширь и реализовать всё задуманное.
Изменения в действующую Конституцию должны вноситься по результатам референдума, и он был назначен на 5 апреля 2020 года, но... вмешался коронавирус. Референдум был отложен на неопределённое время. Но чего не сделаешь ради укрепления собственной власти. Отмена референдума не стала непреодолимым препятствием для Пашиняна и его политсилы: он выступил с инициативой изменения закона о референдуме с целью внесения возможности его замены голосованием в парламенте.
Конституционную реформу прервала война. Закрепив поражение своей страны перемирием, но не имея конституционной возможности выполнить волю своих кураторов, "варчапет" снова вернулся к теме конституционной реформы. Недовольство населения Армении действиями премьер-министра весной 2021 года привело к угрозе его отставки. Не дожидаясь перехода политического кризиса в опасную фазу, премьер-министр Никол Пашинян объявил о своей отставке и о дате досрочных выборов.

Избрание по-соросовски

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Избирательные технологии – конёк выдвиженцев Сороса во всех странах. В условиях информационной монополии Пашиняна на гостелевидении победа в горных деревенских районах была ему обеспечена. Сомневающихся додавили психотехнологиями, используемыми в ряде тоталитарных сект. Проголосовав за Никола Пашиняна, граждане Армении выбрали медленную эвтаназию для своего государства в тисках Турции и Азербайджана.
Сам же Пашинян, выиграв выборы, вернулся к теме конституционной реформы – ведь Конституционный суд никуда не исчез, он по-прежнему не позволяет премьеру править по своему хотению. А хотения у премьера не занимать: принятые Национальным собранием, где у сторонников Никола Пашиняна большинство, законы "О банковской тайне", "О досудебной конфискации незаконно нажитого имущества", "Об уголовном судопроизводстве" приведут к масштабному переделу собственности в стране в пользу окружения "варчапета", которое и без перечисленных законов обвиняют в многочисленных рейдерских захватах. Единственным препятствием на пути к принятию этих коррупциогенных законов является Конституционный суд – вернее, его старый, неподконтрольный Николу Пашиняну состав.
А главное – старый судейский состав не позволяет "варчапету" провести территориальные уступки Азербайджану и Турции, которые так нужны Реджепу Эрдогану, Джорджу Соросу и дому Ротшильдов.
Ничем другим, кроме этих уступок, не объяснить предложение Никола Пашиняна о делимитации границ с Азербайджаном по советским картам – на которых Арцах, напомним, был обозначен как Нагорно-Карабахская автономия в составе Азербайджанской ССР.

Что с того?

Для полного управленческого счастья армянскому премьеру не хватает свободы – свободы от Конституционного суда, свободы произвольно менять законы в интересах своего окружения внутри страны и политических кураторов на внешнем контуре. Россия останется сторонним наблюдателем, и в ближайшей перспективе потеряет стратегически важный плацдарм на Южном Кавказе и пока что дружественно настроенный народ. К этому стремятся Эрдоган, Сорос и Алиев. А мы?

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