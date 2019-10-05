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Россия на сессии ГА ООН вновь представит резолюцию по кибербезопасности

05 октября 2019, 08:39  •  4 • Политика

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Россия представит резолюцию по всем аспектам противодействия киберпреступности в ходе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Третьего комитета Генассамблеи (по социальным и гуманитарным вопросам прав человека).

"Важно продвигаться к достижению юридически обязывающих договоренностей по всем аспектам противодействия киберпреступности, - сказал он. - В связи с этим Россия на основе прошлогодней резолюции и апробированных формулировок подготовила проект, цель которого содействовать этому процессу".

"Призываем государства - члены ООН поддержать эту инициативу и войти в число ее соавторов, - добавил Кузьмин. - Убеждены, что только вместе можно найти компромиссные и взаимовыгодные решения".

В 2018 году подобная резолюция была принята большинством голосов, на ее основе была создана рабочая группа по вопросам кибербезопсности.

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