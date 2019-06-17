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Россия на "Ле-Бурже – 2019" поделилась планами покорения Луны к 2035-му году
17 июня 2019, 18:09 • 49 • В мире
Первая постоянная лунная база России, по задумкам головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, может появиться уже к 2035-му году. Наши ученые поделились своими планами на Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019".
На Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" российские представители поделились своей концепцией лунной программы. Как отмечается в материалах головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, уже к 2030-му году планируется произвести первую высадку на Луну.
Работы на естественном спутнике Земли будут вестись ударными темпами: уже к 2035-му году ученые намерены установить постоянно действующую базу на Луне. Основной этап работ намечен с 2032 по 2035 год.
В ходе исследований, говорится в данных ЦНИИмаш, космонавты проведут "эксперименты на поверхности", а также "прикладные научные исследования".
Отмечается, что также на поверхности спутника будут работать автоматические космические корабли, передает ТАСС.
Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" проходит 17-23 июня в одноименном пригороде Парижа. В течение недели свои новинки продемонстрируют около 2 тысяч компаний из 48 стран.
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