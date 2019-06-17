Россия на "Ле-Бурже – 2019" поделилась планами покорения Луны к 2035-му году

На Международном аэрокосмическом салоне "Ле-Бурже - 2019" российские представители поделились своей концепцией лунной программы. Как отмечается в материалах головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш, уже к 2030-му году планируется произвести первую высадку на Луну.

Работы на естественном спутнике Земли будут вестись ударными темпами: уже к 2035-му году ученые намерены установить постоянно действующую базу на Луне. Основной этап работ намечен с 2032 по 2035 год.

В ходе исследований, говорится в данных ЦНИИмаш, космонавты проведут "эксперименты на поверхности", а также "прикладные научные исследования".

Отмечается, что также на поверхности спутника будут работать автоматические космические корабли, передает ТАСС.

Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" проходит 17-23 июня в одноименном пригороде Парижа. В течение недели свои новинки продемонстрируют около 2 тысяч компаний из 48 стран.