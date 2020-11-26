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Россия на пороге научного прорыва в космосе
26 ноября 2020, 00:35 • 106 • Политика
Кнутов предрёк России научный прорыв в космосе. "Нашу молодёжь поддерживают в оборонном секторе. Если это будет развиваться, то мы сможем сделать научный прорыв", - пояснил он.
Россию ждёт научный прорыв в космосе благодаря молодым кадрам, воспитанным великолепной школой оборонной промышленности. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, единственными сдерживающими Россию факторами пока являются санкции и пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Однако если всё будет развиваться прежними темпами, то Россию обязательно ждёт прорыв в космической сфере.
Также Юрий Кнутов уверен, что Россия уже полностью готова к ведению войны в космосе. Потому что в арсенале российских военных имеется ракета, которая способна перехватывать спутниковые группировки на низких орбитах.
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