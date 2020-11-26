Россия на пороге научного прорыва в космосе

Россию ждёт научный прорыв в космосе благодаря молодым кадрам, воспитанным великолепной школой оборонной промышленности. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, единственными сдерживающими Россию факторами пока являются санкции и пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Однако если всё будет развиваться прежними темпами, то Россию обязательно ждёт прорыв в космической сфере.

"Нашу молодёжь поддерживают в оборонном секторе. Если это будет развиваться, то мы сможем сделать научный прорыв. Мы в состоянии разработать всё сами, те же ракеты", - цитирует Nation News слова эксперта.

Также Юрий Кнутов уверен, что Россия уже полностью готова к ведению войны в космосе. Потому что в арсенале российских военных имеется ракета, которая способна перехватывать спутниковые группировки на низких орбитах.