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Россия на грани катастрофы. Есть три сценария развития ситуации

30 января 2021, 00:45  •  53 • Политика
Я не хочу нагнетать, демонизировать ситуацию, но цифры и факты говорят о том, что будущее России и русского народа под большим сомнением. Нам не просто грозит вымирание в будущем, это уже наше настоящее. Население страны сокращается рекордными темпами за последние 15 лет. Если не изменить ситуацию, то к концу столетия нас останется в два раза меньше, чем сейчас, а территория богатейшей страны мира будет заселена мигрантами.
Автор:
Юрий Пронько
По предварительным данным Росстата, на фоне пандемии численность населения России по итогам 2020 года сократилась на более чем 510 тыс. человек. Такой катастрофы мы не наблюдали с 2005 года – тогда население страны уменьшилось более чем на 564,5 тыс. человек. Уровень смертности в России стал максимальным за десять лет. Одновременно на фоне пандемии сокращается и рождаемость. Страна на грани самой настоящей демографической катастрофы.
Речь не может идти об улучшении, о выравнивании ситуации, потому что мы с 1992 года вымираем, говорит, например, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Мы чётко должны понимать:
"К концу столетия нас останется половина. Нам нужно остановить вымирание страны. Вот главная задача и цель. Соответственно, единственный способ, в том числе чтобы было хотя бы простое воспроизводство, и мы просто удерживали численность населения, нам нужно, чтобы не менее половины семей, а сегодня это шесть процентов, были многодетными, с 3-4 детьми. Вот национальная идея. Всё остальное – разговор ни о чём. Потому что мы вымираем, в том числе потому, что у нас полтора условных ребёнка на женщину, а в нашей ситуации, хотя бы для стабилизации, нужно 2,5 этих условных ребёнка. Вот вся суть вопроса. Не надо ничего людям внушать, уговаривать о том, что нужно быть многодетными и так далее.
Нужно просто сделать многодетную семью главной в России. Нужен статус многодетной семьи, который был бы сверхпрестижен и, безусловно, обеспечивался необходимыми ресурсами.
У нас есть федеральные законы о статусе судей, о статусе депутата и члена Совета Федерации, о статусе военнослужащего. Замечательные законы, правильные. У нас должен быть закон о статусе многодетной семьи в Российской Федерации. Каждая многодетная семья должна иметь абсолютную возможность жить не хуже других. И не зависеть от количества детей должна их жизнь, и получается, что так, что пятеро детей, значит, люди автоматически при тех же зарплатах, даже при удвоенной норме труда попадают сразу в категорию так или иначе небогатых. Так быть не должно. Четвёртый ребёнок родился – семья должна благодаря государству попадать автоматически в "коммунизм", вот и всё".
Самое страшное, что все всё понимают, но ничего по большому счёту не меняется. Напомню, что сами чиновники правительства в своих проектировках закладывают сокращение населения России как минимум на протяжении ближайших четырёх лет. Суммарно население страны, согласно официальным документам, за 2020-2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек. Положительные темпы прироста предполагаются только в 2030 году.
Кандидат социологических наук Ольга Лебедь отмечает, что снижение численности населения было прогнозируемо.
"Это ситуативный процесс, потому что усугубились некоторые процессы, но и предрекаемый, потому что он ещё связан со структурой населения. То есть меньше сейчас женщин детородного возраста и больше людей, которые подошли к такому термину, как уровень дожития, то есть смертность.
И если мы говорим о том, чтобы увеличить рождаемость, то надо подходить не только с экономических мер.
Мы получили результаты после введения экономической поддержки, это материнский капитал и пособия. Но желание иметь детей, воспитывать их всё равно зиждется на нескольких основах. Это и социальные нормы. У всех несколько детей, и у меня, я такой же, как и все. И это не подвиг, не какое-то там сверхъестественное действие, и мы руководствуемся здесь причинами поведения – вести себя как все, и это прежде всего психологические причины. Потому что, когда нам всё время твердят, что дети – это нагрузка, это сложность, это экономические расходы, вместо того, чтобы говорить о радости, счастье и любви, мы, конечно же, принимаем не те решения. То есть если действительно пора менять что-то в головах, и это процесс достаточно длительный, мы не сможем сделать этого по щелчку, и если мы воспитываем сейчас потребителей, то дети в эту систему ценностей входят как траты, а не как доходы. И это ещё один момент, который очень важен. Он, с одной стороны, связан с экономическими мотивами, но тем не менее он очень чётко связан с ответственностью, с осознанностью выбора".
Есть три сценария развития ситуации. Согласно первому, естественная убыль, начавшаяся в 2018-м, сохранится до 2036 года, но при этом население увеличится до 150 млн человек исключительно за счёт мигрантов. Согласно второму, за 16 лет число российских граждан сократится до 143 млн, и даже миграционный приток нас не спасёт. Третий вариант предполагает, что рождаемость будет падать, а миграционный приток уменьшится.
Если взглянуть на статистику убыли, станет ясно, что вымирают именно русские регионы. В них каждый пятый житель покинул родные места, и это шокирующие цифры. Речь в первую очередь идёт о физиологическом уходе. Однако дело не только в высоком уровне смертности. За пределами мегаполисов страна постепенно превращается в безлюдную пустыню.
Старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник, говоря о разрешении проблемы, подчеркнул:
"Здесь надо сразу сказать: только экономическими методами это сделать нельзя. Как показывает практика некоторых западноевропейских стран, где за рождение детей доплачивают, они получили то, что они доплачивают и финансируют семьи мигрантов.
Поэтому первое, что надо сделать, это наконец-то поставить фильтр против массового приезда мигрантов из других стран. Второе, что надо сделать, это создать, сформировать у самого коренного населения какую-то перспективу развития.
В которой им бы хотелось жить, а если людям хочется в этом будущем жить, в этой картине мира жить, они хотят, чтобы их дети тоже там жили, только таким образом, изменив в том числе и идеологическую составляющую, можно переломить ситуацию. Можно сказать, это чистый идеализм, такого нигде нет. Неправда, есть одна страна, у которой прямо противоположная тенденция в народонаселении. А именно – Израиль. Там рождаемость растёт, там прирост населения очень высокий, он теперь уже выше, чем в близлежащих арабских странах. Почему? Потому что была создана национальная идеология. Вот когда в России будет создана национальная идеология, ситуация изменится. Как говорил Суворов, "я русский, какой восторг". Скажем и мы, тогда всё переменится".
С этим тезисом сложно не согласиться. Гордость за своё Отечество, свой народ, свою семью – это то, что делает человека личностью. Однако и без серьёзного государственного подхода ситуацию не сдвинуть с мёртвой точки.
"Я считаю, что у нас в правительстве должно появиться не министерство – не надо плодить бюрократию, – а специальная функция, связанная с демографией и народонаселением. И не демографией замещающей, связанной с циферкой баланса – сколько у нас умерло, давайте привезём из Средней Азии, – а народосбережения и семьи! – уверен учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев. – Это должна быть позиция, не знаю там, вице-премьера, или, может, ещё одного человека бюджет потянет. Но все министерства и ведомства должны отчитываться, что они сделали для роста количества детей в России. Каждое решение должно сверяться с решением о том, а поможет ли оно демографии? Демографическое обоснование должно быть у каждого законопроекта или нормативного акта правительств, министерств, любых чиновников".
Постоянно ловлю себя на мысли, что наш народ до сих пор не осознал всю серьёзность складывающейся ситуации. Речь в буквальном смысле идёт о будущем России, где, если не изменить происходящее, не останется места русскому народу. Я не преувеличиваю, я призываю задуматься над происходящим и сделать необходимые выводы.

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