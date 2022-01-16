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Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление

16 января 2022, 22:05  •  174 • Политика
Россия может вывести силы из Калининградской области? Дмитрий Песков оценил возможность переговоров на эту тему. Он сделал важное объявление, адресованное Западу, и напомнил, что этот регион входит в состав нашей страны.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с CNN оценил вероятность выхода подразделений и переброски оружия отечественных ВС из Калининградской области.
Он напомнил, что данный регион входит в состав России. Таким образом, только Москва вправе решать, будут ли там базироваться какие-либо части вооружённых сил нашей страны.
Соответственно, российская сторона не намерена вести переговоры по поводу передислокации ракет или других боевых средств с этой территории с кем бы то ни было, отрезал Песков.
Ранее он обвинил Вашингтон в нарушении важного обещания, данного Москве при объединении Германии. Тогда американские власти говорили, что не планируют распространять НАТО дальше на восток.
Сегодня, однако, регулярно приходят данные о развёртывании сил Североатлантического альянса на Украине.

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