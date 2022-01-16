Россия может вывести силы из Калининградской области? Песков сделал важное объявление

Россия может вывести силы из Калининградской области? Дмитрий Песков оценил возможность переговоров на эту тему. Он сделал важное объявление, адресованное Западу, и напомнил, что этот регион входит в состав нашей страны.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с CNN оценил вероятность выхода подразделений и переброски оружия отечественных ВС из Калининградской области.

Он напомнил, что данный регион входит в состав России. Таким образом, только Москва вправе решать, будут ли там базироваться какие-либо части вооружённых сил нашей страны.

Соответственно, российская сторона не намерена вести переговоры по поводу передислокации ракет или других боевых средств с этой территории с кем бы то ни было, отрезал Песков.

Ранее он обвинил Вашингтон в нарушении важного обещания, данного Москве при объединении Германии. Тогда американские власти говорили, что не планируют распространять НАТО дальше на восток.

Сегодня, однако, регулярно приходят данные о развёртывании сил Североатлантического альянса на Украине.