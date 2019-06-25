Россия может вернуться к полноценной работе в ПАСЕ после пятилетнего перерыва

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

В случае, если это произойдет, будет не только в значительной степени преодолен один из наиболее серьезных кризисов последних лет, угрожавших самим устоям Совета Европы, но и фактически дезавуирована санкционная политика в отношении парламентариев как способ оказать давление на то или иное государство.

СТРАСБУРГ/МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Российская делегация во вторник может после пятилетнего перерыва вернуться к полноценной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) - одной из ведущих международных парламентских площадок.

В развитие этого состоявшаяся 16-17 мая в Хельсинки министерская встреча Совета Европы приняла заявление, из которого следовало, что все страны-участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех входящих в организацию государств в сессии ПАСЕ 26-28 июня.

В декабре минувшего года комитет по регламенту ПАСЕ выступил против лишения национальных делегаций права принимать участие в выборах генерального секретаря организации и судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). А уже в апреле нынешнего года депутаты ПАСЕ приняли резолюцию, в которой, в частности, говорилось о необходимости сохранения России в СЕ и содержался призыв к Москве направить делегацию в ПАСЕ.

В октябре 2018 года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

На основании этого решения было сформулировано заключение регламентного комитета ПАСЕ. Как пояснял журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, оно означает, что "санкции остались, но с ограничениями": из них были изъяты все не устраивающие РФ пункты, которые не могут применяться к парламентским делегациям, сформированным страновыми парламентами, прежде всего возможность лишения права голоса.

Шаг за шагом

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, принятое в Хельсинки решение стало отправной точкой для возможного возвращения российской делегации в ПАСЕ. 19 июня был утвержден состав делегации, состоящей из 11 депутатов Госдумы - представителей всех фракций и семи членов Совета Федерации, ее возглавил вице-спикер нижней палаты парламента РФ Петр Толстой.

Однако для того, чтобы парламентарии из Москвы направились в Страсбург, открывшаяся 24 июня еще без россиян сессия ПАСЕ должна была пойти на два принципиальных решения.

Во-первых, как пояснял Володин, "без изъятий" должна была быть принята резолюция представительницы Бельгии Петры де Суттер, гарантирующая национальным делегациям соблюдение трех так называемых несгораемых прав - права быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать. Во-вторых, должен был решиться технический вопрос, позволяющий делегации подтвердить свои полномочия в ПАСЕ не в январе, как предписывают традиционные нормы, а в июне.

Только при выполнении этих условий, указывал председатель Госдумы, спикеры обеих палат российского парламента направят в ПАСЕ заявку на подтверждение полномочий делегации РФ. При этом в тексте заявки особо подчеркивалось, что эти полномочия должны быть подтверждены в полном объеме, без каких-либо ограничений. В случае неподтверждения хотя бы части полномочий российская делегация покинет ПАСЕ, предупреждал Володин.

Дискуссия длиною в полночи

В самом начале сессии 24 июня был предпринят ряд шагов, направленных на создание препятствий для возвращения россиян в ПАСЕ. Так, на заседание ассамблеи были вынесены предложение о проведении срочных дебатов по вопросу привлечения РФ к ответственности за неплатеж членских взносов и инициатива, касающаяся вопросов ответственности за крушение рейса MH17.

Однако все они были отвергнуты ПАСЕ, что было охарактеризовано Володиным как обнадеживающие шаги, свидетельствующие о том, что большинство в ПАСЕ "здраво подходит ко всем темам", которые могут быть неприемлемы для России.

Напротив, члены украинской делегации, лоббирующей антироссийские инициативы в ПАСЕ, были вынуждены признать, что фактически не находят поддержки на этой сессии.

Тем не менее, обсуждение проекта резолюции, позволяющей российской делегации принять участие в работе летней сессии ПАСЕ, затянулось до ночи. К документу было предложено более 200 поправок за авторством главным образом представителей Украины и Великобритании. Многие из них были направлены на сохранение санкционных механизмов в регламенте ассамблеи, в других указывалось на необходимость выполнить материальные обязательства перед СЕ до реализации принципа равенства всех делегаций, третьи носили заведомо формальный характер, поскольку их инициаторы, например, пытались изменить отдельные глаголы на синонимы.

"Вот уже без четверти 12, и все мы боремся [за принятие поправок] по своим причинам... Но все вы хотите идти домой, также как и я - представитель крымских татар - я тоже хочу вернуться домой, в Крым", - попытался провести аллегорию украинский делегат Георгий Логвинский, не успев, впрочем, изложить суть предлагаемой корректировки. "Думаю, она не добавит ценности параграфу, - прокомментировала автор резолюции де Суттер. - Интересно, конечно, написано, но здесь она не уместна".

В результате 118 голосами за при 62 против и 10 воздержавшихся резолюция была принята. В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что "права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". Кроме того, парламенты России и также не представленной на данный момент в ПАСЕ Боснии и Герцеговины были приглашены направить заявки на участие в июньской сессии.

После этого Толстой проинформировал о подаче российской стороной заявки на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ.

Задачи на вторник

Работа сессии ассамблеи во вторник должна начаться с процедуры подтверждения полномочий. Если на этой стадии не возникнет никаких препон, то российская делегация приступит к полноценной работе в ассамблее, в том числе 26 июня будет участвовать в выборах генсека Совета Европы, пояснял ранее Володин.

Однако на стадии подтверждения полномочий может возникнуть новый виток конфронтации.

По словам Слуцкого, возможность ввести некие ограничения деятельности делегации РФ, несмотря на принятие резолюции, сохраняется. Он уточнил, что "в регламенте по-прежнему остается норма, позволяющая 30 представителям ассамблеи из не менее чем пяти стран встать и оспорить полномочия той или иной национальной делегации при их подтверждении". В таком случае регламентный комитет ПАСЕ в срочном порядке должен будет готовить доклад, добавил он.

Слуцкий при этом заверил, что российская сторона не потерпит "больше никаких санкций, даже незначительных".

Как отмечал Володин, какие-либо ограничения в полномочиях приведут к уходу российской делегации из Страсбурга, что поставит вопрос о дальнейшем пребывании России в Совете Европы. Это будет обусловлено в том числе тем, что в июне истекает срок, после которого Россия может быть исключена из СЕ за неуплату взносов. В свою очередь, восстановление финансирования РФ этой организации зависит от возобновления работы российской делегации в ПАСЕ, указывал председатель Госдумы.