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Россия может вернуть военные базы на Кубу - СМИ

19 ноября 2018, 08:54  •  92 • Политика
Запад встревожен тем, что Россия может вернуть свои военные базы на Кубу. Об этом пишет британское издание The Daily Star со ссылкой на исследования американкого Джеймстаунского фонда.
В частности, издание отмечает, что сейчас западные страны всерьез боятся того, что это может стать ответом Москвы на угрозы американского лидера Дональда Трампа о выходе США из договора ДРСМД.
При этом эксперты подчеркивают, что именно в этом регионе в 1962 году произошел Карибский кризис. В то время Союз намеревался завезти на Остров свободы ядерное оружие.
Примечательно, что сейчас британскому таблоиду для подобных выводов хватило недавней встречи президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса с российским лидером Владимиром Путиным.
Сразу после этого в прессе появились сообщения, что якобы Москва для своего наблюдения за деятельностью США вот-вот возобновит работу радиоэлектронного центра в Лурдесе, а также построит еще и дополнительные базы. Доказательств своих выводов британский таблоид не приводит.
Ранее сообщалось, напомним, что Россия и Куба будут сотрудничать в рамках проекта восстановления железнодорожной инфраструктуры последней. Проект соответствующего соглашения уже был одобрен кабмином Дмитрия Медведева.
Российско-кубинский договор будет действителен ближайшие 10 лет - до 31 декабря 2028 года. В дальнейшем он может быть продлен по договоренности сторон.
В справке к распоряжению правительства отмечается, что контракт на реализацию проекта уже был подписан «Железными дорогами Кубы» и «РЖД Интернешнл».
Финансироваться модернизация кубинских железных дорог будет из целого ряда различных источников. В числе прочего правительство Острова свободы может обратиться для этих целей в российские банки.

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