Россия может уступить лидерство по экспорту газа: Названы главные оппоненты

Уже к 2024 году Россия может утратить мировое лидерство по экспорту газа и уступить первое место другой стране. Эксперты называют главных претендентов.

По данным РИА Новости, на такие тенденции указывают данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2035 года. В документе указывается, что наша страна останется в тройке лидеров среди крупнейших поставщиков газа в мире, однако первенство может перейти к другой стране. Уже в 2024 году Россия может занять второе место в этой сфере.

Среди вероятных претендентов на первое место в рейтинге крупнейших экспортёров газа называют США, Катар, Норвегию и Австралию.