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Россия может уступить лидерство по экспорту газа: Названы главные оппоненты
09 июня 2021, 12:05 • 246 • Политика
Уже к 2024 году Россия может утратить мировое лидерство по экспорту газа и уступить первое место другой стране. Эксперты называют главных претендентов.
По данным РИА Новости, на такие тенденции указывают данные плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии России до 2035 года. В документе указывается, что наша страна останется в тройке лидеров среди крупнейших поставщиков газа в мире, однако первенство может перейти к другой стране. Уже в 2024 году Россия может занять второе место в этой сфере.
Среди вероятных претендентов на первое место в рейтинге крупнейших экспортёров газа называют США, Катар, Норвегию и Австралию.
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