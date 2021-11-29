Россия может устроить миграционный ад. Польша предупредила Европу об опасности

Россия может устроить настоящий миграционный ад, если задастся такой целью. Премьер-министр Польши Анджей Дуда предупредил Европу об опасности.

Об этом Дуда заявил, выступая на совместной пресс-конференции с коллегами из Венгрии, Словакии и Чехии. Он полагает, что Россия может организовать транспортный сухопутный коридор через свою территорию для беженцев из Афганистана. В этом случае Европа рискует захлебнутья миграционной волной, ведь просителям убежища станет ещё проще добраться до вожделенного Евросоюза.

Такая опасность существует. Мы можем иметь дело с ситуацией, когда люди из Афганистана идут через сухопутные границы, через Россию. Надеюсь, что такой ситуации не будет,

- отметил Дуда.

Он ещё раз обвинил Белоруссию в том, что она якобы организовала миграционный кризис в ЕС, принимая у себя самолёты с беженцами и давая им статус обычных туристов.

Отметим, что чисто юридически у Белоруссии нет никаких причин останавливать этот миграционный транзит, так как беженцы не нарушают миграционного законодательства республики.