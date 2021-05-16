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Россия может стать посредником в примирении Израиля и Палестины

16 мая 2021, 00:30  •  33 • Политика
Россия может взять на себя роль посредника в процессе примирения Израиля и Палестины. Об этом в субботу заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, Москва может стать площадкой для организации мирного процесса.
Мы готовы предоставить московскую площадку, мы - это Россия, это МИД, это Государственная дума,- заявил Слуцкий, выступая на YouTube-шоу "Соловьёв LIVE".
Парламентарий также предложил созвать так называемый ближневосточный квартет, куда входят Россия, США, ООН и Евросоюз. Депутат считает, что необходимо как можно скорее добиться прекращения огня с обеих сторон.
Отметим, что Россия уже имеет опыт проведения переговоров по примирению. Ранее она предоставляла площадку для переговоров противоборствующим сторонам в Ливии, а также выступала посредником в переговорах между Арменией и Азербайджаном, которые закончились подписанием мирного договора.
Очередное обострение арабо-израильского конфликта произошло после того, как израильский суд постановил выселить из иерусалимских домов несколько палестинских семей, которые проживали там, не имея права собственности на недвижимость. Это спровоцировало волнения среди арабского населения, которые быстро переросли в обмен ракетными ударами между Израилем и сектором Газа.

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