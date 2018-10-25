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Россия может создать боевой лазер. Но США придется это доказать

25 октября 2018, 20:39  •  121 • Политика
Ранее представитель Госдепа США заявила, что российский боевой лазер может уничтожить американские спутники, доказательства, однако, предоставлены не были. Военный эксперт заявил Царьграду, что техническая возможность, действительно, имеется. Но это не значит, что США не нужно отвечать за свои заявления - пока ни на чем не основанные.
Помощник госсекретаря США Илим Поблет заявила, что Россия разработала и вывела на орбиту лазерное оружие, способное уничтожить американские спутники. Поблет не стала объяснять, на чем основано такое утверждение, однако обвинила Россию в том, что такие действия не соответствуют заявленной официальной доктрине.
Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с Царьградом отметил, что подобные заявления комментировать непросто: с одной стороны, мы наблюдаем вброс со стороны США, ничем не доказанный. С другой - есть вероятность, что Россия обладает нужными техническими возможностями.
«Ситуация на самом деле, двоякая. Если мы посмотрим на те достижения, которые заявлены в марте президентом, и на те нюансы отдельные, касающиеся того, что какие-то современные комплексы, в том числе лазерные, уже развернутые, находятся на опытном, а может, даже и не на опытном дежурстве, то это говорит о резком росте технических возможностей, - объяснил Пономаренко. - А что касается развертывания именно в космосе, то тут нюанс в том, что мы не знаем этого точно. Вы правильно сказали, что нет никаких доказательств, по крайней мере они не заявлены, о том, что эти системы есть и они именно развернуты и находятся на боевых спутниках. И мы можем только предполагать, нет никаких подтверждений ни с той , ни с другой стороны, можем предполагать, что технически такая возможность есть. В условиях, когда нет подтвержденной информации, пусть даже косвенной, то делать такие заявления нельзя - они должны быть чем-то подкреплены».
Если же говорить о вбросе, США преследуют здесь несколько целей. Идет «атака по нескольким направлениям», развивает мысль эксперт, добавляя, что в данном случае США в принципе безразлично, говорят они правду или придумали страшилку.
«Это, как минимум, психологическая и политическая атака. И это подстегивание собственных усилий в этой же области. Мы знаем, что создается космическое командование, хоть это и не быстрый процесс. Там будет разворачиваться несколько структур, они в разной степени будут финансироваться, и широта усилий резко возрастет. И это касается не только заинтересованности непосредственно военных в таких действиях, в первую очередь самого этого командования, тех людей, которые придут к руководству и будут набирать штат и так далее, и, конечно, военно-промышленного комплекса. Конечно, это колоссальные деньги. Естественно, здесь есть и техническая сторона, пробив дополнительное финансирование и получив новые технические средства в космосе, американцы не столько смогут справиться со своими противниками, заявляемыми, потенциальными, как то Россия или Китай, сколько увеличить свои возможности и свое военное доминирование в ходе каких-либо локальных конфликтов. Это, наверное, даже третье направление, - говорит Пономаренко. - То есть биологическая, политическая атака, чисто практический интерес по поддержке развертывания нового командования и новых разработок больших программ в военно-космической области и повышение своих возможностей за счет в принципе усиления космической группировки».
В завершение военный эксперт еще раз отметил, что у России есть технические возможности создавать уникальные вооружения вплоть до боевого космического лазера.
«Тут вопрос в том, что технически это возможно, но мы видим сейчас массовое развертывание в не очень крупных масштабах, но достаточно массовое, экспериментальных и уже полусерийных установок, в том числе и на Западе, - отмечает собеседник Царьграда. - Это касается борьбы с беспилотниками, противодействия управляемому оружию, мощности повышаются, повышаются в том числе и мощности экспериментальных установок. А с космосом можно пожертвовать ценой, где-то размерностью, и такие системы вы увидите. К сожалению, это уже не фантастика, оружие все мощнее, и хорошего в этом ничего для обычных людей нет».
Как бы там ни было, любой вброс США придется доказывать, конечно, если они, действительно, преследуют цель обвинить, а не просто вбросить для внутреннего пользования.

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