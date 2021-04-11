«Россия может сама развалиться»: офицер НАТО обнадежил Украину

Бывший представитель НАТО в России, капитан ВМС США в отставке Гарри Табах заявил, что Крым может «вернуться» в состав Украины, но Киев, при этом, должен просчитывать все сценарии развития событий, включая наихудший.

Американский военный выразил уверенность в том, что в будущем «история может повернуться» благоприятным для Украины образом, передает Obozrevatel TV.

При этом, он отказался назвать примерное время наступления нужных для Украины условий.

«В истории бывают разные повороты, все может случиться. Россия завтра может развалиться, что было бы неплохо для самих россиян, и Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в [состав] Украины», — предположил Табах.

В прошлом месяце по указу украинского президента Владимира Зеленского в действие было введено решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О стратегии деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя.

Этот документ, согласно сообщению, «определяет комплекс мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленных на восстановление территориальной целостности, государственного суверенитета Украины в международно признанных границах».

В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что любые усилия украинской стороны, направленные на возвращение Крыма Украине нелегитимны и будут восприниматься как антироссийская агрессия.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков указал, что такие шаги Киева ориентированы на наиболее радикальную ультранационалистическую часть украинского сообщества, передает RT.

«Вся их работа по «возвращению» Крыма в состав Украины заключается в написании документов, множестве различных заявлений президента, администрации президента и других политиков...

Они не могут признаться в том, что прекрасно понимают: Крым никогда не вернётся в состав Украины», — подчеркнул сенатор.

Украинские власти не просто постоянно заявляют о возвращении полуострова, но порой говорят и о силовом варианте — в частности, экс-врио президента Александр Турчинов говорил, что готов лично штурмовать Перекоп.

Зеленский говорил, что в случае нежелательной войны с Россией воевать будут все украинцы от мала до велика — и мужчины, и женщины. Российские власти отвечают, что войны не желают и напротив — выступают за процветание «братского» украинского народа.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор, по которому Крым и Севастополь были приняты в состав РФ.

21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. При этом Киев отказался признавать итоги проведенного референдума и до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Эту позицию разделяет и ряд западных государств.

В июне 2020 года Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин» заявил, что в 2014 году страна «не приобретала Крым». Он также подчеркнул, что Крым «всегда был нашим даже с юридической точки зрения».

«Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – сказал глава российского государства.

Он добавил, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».