Россия может разорвать отношения с Нидерландами из-за Украины

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Решение суда в Амстердаме не устроило Москву

В Совете Федерации отреагировали на решение Апелляционного суда Амстердама, который определил, что скифское золото должно быть передано Украине, поскольку является ее собственностью.

Представитель СФ от Крыма Сергей Цеков уверен, что такое решение суда в конечном итоге запятнает репутацию правовой системы Нидерландов. И если золото все-таки будет передано Незалежной, то российская сторона не исключает разрыва отношений с Амстердамом, особенно в культурной сфере.

"Решение возмутительное, неправовое, политическое, антироссийское, антикрымское",

– подчеркнул Цеков в разговоре с "Газетой.Ru".

Россия не намерена так просто оставлять это решение. Его планируется опротестовать в Верховном суде Нидерландов. Сейчас юристы уже занимаются этим вопросом. До вынесения окончательного решения экспонаты Украине переданы не будут.

Цеков также пожурил судей, постановивших вернуть скифское золото Киеву. По мнению представителя Совфеда, они в очередной раз доказали, что придерживаются антироссийских и антикрымских взглядов.

Напомним, что в 2013 году музеи полуострова направили в Германию, а после в Нидерланды выставку, главным экспонатом которой стало скифское золото. Однако после событий 2014 года возник вопрос, куда его возвращать: на Украину или в Россию.

Обе страны считали скифское золото своей собственностью. В 2016 году Окружной суд Амстердама решил, что экспонаты должны быть возвращены Незалежной, но власти Крыма подали апелляцию.

Ранее Владимир Зеленский оценил решение суда по скифскому золоту.