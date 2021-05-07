«Россия может провести ползучую аннексию Азовского моря», — глава МИД Украины | Русская веснаГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может провести «ползучую аннексию» Азовского моря.«Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — утверждает Кулеба в интервью CNN.Он также ожидаемо заявил, что масштабные военные учения, проходившие на юге России, якобы были отработкой наступления на Украину.«Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, — это окружение Украины и наступательные операции против Украины», — пугает западную аудиторию украинский министр.