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«Россия может провести ползучую аннексию Азовского моря», — глава МИД Украины
07 мая 2021, 03:50 • 45 • Украина
«Россия может провести ползучую аннексию Азовского моря», — глава МИД Украины | Русская весна
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва может провести «ползучую аннексию» Азовского моря.
«Россия может провести эту ползучую аннексию Азовского моря. Она постоянно усиливает свое военное присутствие там и нарушает торговые пути», — утверждает Кулеба в интервью CNN.
Он также ожидаемо заявил, что масштабные военные учения, проходившие на юге России, якобы были отработкой наступления на Украину.
«Но даже если это всего лишь учения, то, что они отрабатывают, — это окружение Украины и наступательные операции против Украины», — пугает западную аудиторию украинский министр.
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