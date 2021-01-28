Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась см...
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
Главная / Политика

Россия может прирасти территориями с юга

28 января 2021, 22:10  •  93 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
На форуме в Донбассе прозвучал призыв к РФ обеспечить возвращение региона домой, на родину
Будущее Донбасса связано с Россией. Об этом заявили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник на проходящем сегодня в Донецке форуме "Русский Донбасс".
По словам лидера Луганщины, главная задача региона – его интеграция "в Российскую Федерацию, вернуть Донбасс в политическое, экономическое поле РФ".
Он отметил, что шахтерский край ассоциирует себя с русским миром – историей, языком, государством.
"Мы не видим своего будущего на сегодняшний день без Российской Федерации", – цитирует агентство ЛИЦ главу ЛНР.
В свою очередь, Пушилин сказал, что Донбасс "всегда был русским", как и проживающие в регионе люди.
"Будущее Донбасса в стратегической перспективе очевидно – это воссоединение с РФ", – приводит "Лента.ру" заявление лидера ДНР.

На форум приехала и главред RT Маргарита Симоньян. В ходе своего выступления она призвала Москву отнестись к населению региона также, как к крымчанам.
"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой, нашей щедрой родины. Мы обязаны им это обеспечить. Россия, матушка, забери Донбасс домой", – попросила журналист.
Напомним, ранее в январе Пушилин выразил готовность провести повторный референдум в ДНР о самоопределении, чтобы выбор народа признало мировое сообщество.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравленный Кремлём" Исаев
28 января 2021, 07:30
Три факта про "гульфик фюрера": Гаспарян раскрыл Западу глаза на Навального
28 января 2021, 18:30
Украинец внезапно смолк, пытаясь оскорбить русских в ПАСЕ: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой"
28 января 2021, 13:00
Госсекретарь США объявил Навального "голосом русских". Русские не промолчали: "Чё не так-то?"
28 января 2021, 01:05
Чёрный лебедь Сбера. России – сгоревшие вклады, миру – новый Google
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
28 января 2021, 05:40
«Сколько ж можно позориться?» Зеленский угодил в скандал из-за незнания истории
28 января 2021, 07:30
"Все будут думать, что меня отравили": Как на самом деле умер "отравле...
28 января 2021, 01:05
Русский побывал в Африке и сбежал, "роняя тапки": "Они кладут под поез...
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2021, 05:40
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебатах
23 января 2021, 16:35
Жителей Якутска вывели на митинг в -51 °С. Часть сторонников Навального уже "греется" в полиции
27 января 2021, 03:05
"А ведь это Байден позвонил Путину": Бравада Белого дома обернулась смирением
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
24 января 2021, 15:30
Строители "Северного потока – 2" на сделку не пойдут
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.