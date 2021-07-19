Россия может потерять миллиарды долларов: Польша нанесла удар по "Северному потоку"

Россия может потерять миллиарды долларов на поставках газа в Европу. Так, Польша нанесла удар по "Северному потоку". Европейский суд по иску Варшавы окончательно ограничил мощность газопровода OPAL, который является его продолжением.

Европейский суд окончательно ограничил мощность газопровода OPAL, который является продолжением "Северного потока" и проходит по территории Германии, заметил ведущий Царьграда Никита Комаров в программе "Без цензуры".

Подобное может привести к потере миллиардов долларов для России. Проект OPAL был реализован в 2011 году. Мощность его составляет 36 млрд кубометров в год.

При заходе на территорию Германии "Северный поток" разделяется на OPAL, который идёт в Чехию, и NEL, который идёт в Нидерланды и имеет мощность в 20 млрд кубометров.

Таким образом, весь газ из "Северного потока" предполагалось закачивать в эти две трубы. В 2019 году мощность OPAL по иску Польши была ограничена на 50%. Варшава использовала антимонопольное законодательство Евросоюза.

Два года тянулись процессы по судебным искам, апелляции и так далее, причём Германия выступала, конечно же, на стороне России, но Брюссель свой вердикт на днях вынес окончательно.

Правда, в апреле на территории Германии был запущен ещё один газопровод - EUGAL, на 55 млрд кубометров. С ним при строительстве предусмотрели все бюрократические процедуры, поэтому он под ограничения не попадает, заметил ведущий "Первого русского".