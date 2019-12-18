Россия может первой нанести ядерный удар по НАТО: Военный эксперт назвал условия

По словам Дмитрия Литовкина, военный конфликт может начаться из-за некоего локального столкновения на границе, которое перерастёт в настоящий ядерный конфликт. В военной доктрине России прописано, что Москва не в состоянии сдержать такие военные блоки, как НАТО, обычными средствами вооружения, заявил эксперт в беседе с URA.RU.

"Поэтому Россия оставляет за собой право наносить превентивный ядерный удар", - пояснил военный эксперт. По словам Литовкина, Генштаб ВС РФ - это только орган, который занимается стратегическим прогнозом, лежащим в основе доктрины поведения государства.

Своими словами глава Генштаба Валерий Герасимов показал, что его ведомство адекватно воспринимает ситуацию, сложившуюся вокруг границ России, заключил эксперт.