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Россия может первой нанести ядерный удар по НАТО: Военный эксперт назвал условия

18 декабря 2019, 18:24  •  103 • Политика
России придётся нанести по странам НАТО превентивный ядерный удар в случае начала локального конфликта с Европой, в ходе которого сдержать превосходящие силы не удастся с помощью обычного оружия. Об этом журналистам заявил военный эксперт - капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин, комментируя заявление главы Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к войне у российских границ.
По словам Дмитрия Литовкина, военный конфликт может начаться из-за некоего локального столкновения на границе, которое перерастёт в настоящий ядерный конфликт. В военной доктрине России прописано, что Москва не в состоянии сдержать такие военные блоки, как НАТО, обычными средствами вооружения, заявил эксперт в беседе с URA.RU.
"Поэтому Россия оставляет за собой право наносить превентивный ядерный удар", - пояснил военный эксперт. По словам Литовкина, Генштаб ВС РФ - это только орган, который занимается стратегическим прогнозом, лежащим в основе доктрины поведения государства.
Своими словами глава Генштаба Валерий Герасимов показал, что его ведомство адекватно воспринимает ситуацию, сложившуюся вокруг границ России, заключил эксперт.

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