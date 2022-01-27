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Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров
27 января 2022, 02:45 • 42 • Политика
В Госдуме и Совфеде заявили, что Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО. "Теперь у нас руки развязаны, и мы можем поступать так, как хотим", - заявил сенатор Джабаров.
После слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в ответе России говорится о приверженности НАТО принципу "открытых дверей", Москва может переходить к военно-техническим мерам воздействия. Об этом заявили в Госдуме и Совете Федерации России.
Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал: заявление главы Госдепа означает, что США не приняли предложения России. То есть Россия может переходить к следующему этапу.
- сказал Новиков в интервью "Интерфаксу".
Парламентарий уточнил, что высказывает личную точку зрения. Он считает, что ответ России на отказ США не должен включать в себя только один или два шага. Ответ должен быть комплексным, многовекторным и многонаправленным, подчеркнул депутат.
- предложил Новиков.
Также парламентарий призвал нарастить сотрудничество с другими государствами, противостоящими США. В качестве примера он назвал Китай и КНДР. Кроме того, депутат считает, что Россию давно ждут в Африке.
Схожую позицию высказал и первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он указал, что после отказа США у России, по сути, развязаны руки.
- сказал сенатор.
Напомним, что США и НАТО отказались публиковать письменный ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Однако в Вашингтоне и Брюсселе отметили, что остались непоколебимы по основным вопросам.
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