Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лавров устал. Это приговор
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: &quo...
США выдали Киеву "карт-бланш" на резню в Донбассе: Посольство России в...
Главная / Политика

Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров

27 января 2022, 02:45  •  42 • Политика
В Госдуме и Совфеде заявили, что Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО. "Теперь у нас руки развязаны, и мы можем поступать так, как хотим", - заявил сенатор Джабаров.
После слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в ответе России говорится о приверженности НАТО принципу "открытых дверей", Москва может переходить к военно-техническим мерам воздействия. Об этом заявили в Госдуме и Совете Федерации России.
Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал: заявление главы Госдепа означает, что США не приняли предложения России. То есть Россия может переходить к следующему этапу.
Надо реагировать в соответствии с теми намерениями, которые были анонсированы, - о готовности России обеспечить военно-технический ответ в сложившейся ситуации,
- сказал Новиков в интервью "Интерфаксу".
Парламентарий уточнил, что высказывает личную точку зрения. Он считает, что ответ России на отказ США не должен включать в себя только один или два шага. Ответ должен быть комплексным, многовекторным и многонаправленным, подчеркнул депутат.
Возможно и нужно разворачивать новые виды вооружения, потому что это отрезвит многих союзников США в Европе,
- предложил Новиков.
Также парламентарий призвал нарастить сотрудничество с другими государствами, противостоящими США. В качестве примера он назвал Китай и КНДР. Кроме того, депутат считает, что Россию давно ждут в Африке.
Схожую позицию высказал и первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он указал, что после отказа США у России, по сути, развязаны руки.
Мы предполагали, что ответ будет примерно такой, но мы должны были это сделать (провести переговоры - ред.), чтобы завтра нас не обвинили, что мы сами избегали каких-то мирных договорённостей. Теперь у нас руки развязаны, и мы можем поступать так, как хотим,
- сказал сенатор.
Напомним, что США и НАТО отказались публиковать письменный ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Однако в Вашингтоне и Брюсселе отметили, что остались непоколебимы по основным вопросам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



42
Источник
Похожие новости
26 января 2022, 23:15
Говорили больше 8 часов: В Париже закончились переговоры о Донбассе
26 января 2022, 21:30
Nord Stream 2 создал немецкую "дочку" для "Северного потока - 2". Ввести санкции станет сложнее
26 января 2022, 21:30
Россия восстановила все полномочия в ПАСЕ: "Это не подарок и не аванс, это наше право" - Толстой
26 января 2022, 23:15
На Украине депутат попал в скандал из-за Крыма: "Чей флаг, того и Крым"
26 января 2022, 23:15
Байден лично "благословил" ответ США России по гарантиям безопасности - Блинкен
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обеспокоены"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 января 2022, 23:15
Говорили больше 8 часов: В Париже закончились переговоры о Донбассе
26 января 2022, 23:15
На Украине депутат попал в скандал из-за Крыма: "Чей флаг, того и Крым"
26 января 2022, 23:15
Байден лично "благословил" ответ США России по гарантиям безопасности - Бли...
27 января 2022, 01:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН. Зампостпреда Полянский: "Мы глубоко обес...
26 января 2022, 23:45
Амбициозные претензии: почему Варшава выразила сомнения в надёжности Берлина в ситуац...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
22 января 2022, 01:25
Зеленского "подменили": Все доказательства - в интервью The Washington Post - Корнилов
23 января 2022, 13:35
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмирал
20 января 2022, 13:15
Казахскую элиту сдал Лондон. Это цена политики Назарбаева
22 января 2022, 10:10
Сверхдержава, которая заигралась
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.