Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО: "Руки развязаны" - сенатор Джабаров

В Госдуме и Совфеде заявили, что Россия может перейти к военно-техническому ответу НАТО. "Теперь у нас руки развязаны, и мы можем поступать так, как хотим", - заявил сенатор Джабаров.

После слов госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что в ответе России говорится о приверженности НАТО принципу "открытых дверей", Москва может переходить к военно-техническим мерам воздействия. Об этом заявили в Госдуме и Совете Федерации России.

Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков указал: заявление главы Госдепа означает, что США не приняли предложения России. То есть Россия может переходить к следующему этапу.

Надо реагировать в соответствии с теми намерениями, которые были анонсированы, - о готовности России обеспечить военно-технический ответ в сложившейся ситуации,

- сказал Новиков в интервью "Интерфаксу".

Парламентарий уточнил, что высказывает личную точку зрения. Он считает, что ответ России на отказ США не должен включать в себя только один или два шага. Ответ должен быть комплексным, многовекторным и многонаправленным, подчеркнул депутат.

Возможно и нужно разворачивать новые виды вооружения, потому что это отрезвит многих союзников США в Европе,

- предложил Новиков.

Также парламентарий призвал нарастить сотрудничество с другими государствами, противостоящими США. В качестве примера он назвал Китай и КНДР. Кроме того, депутат считает, что Россию давно ждут в Африке.

Схожую позицию высказал и первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он указал, что после отказа США у России, по сути, развязаны руки.

Мы предполагали, что ответ будет примерно такой, но мы должны были это сделать (провести переговоры - ред.), чтобы завтра нас не обвинили, что мы сами избегали каких-то мирных договорённостей. Теперь у нас руки развязаны, и мы можем поступать так, как хотим,

- сказал сенатор.

Напомним, что США и НАТО отказались публиковать письменный ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Однако в Вашингтоне и Брюсселе отметили, что остались непоколебимы по основным вопросам.