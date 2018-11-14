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«Россия может обезопасить Европу»: В Германии призывают покинуть НАТО

14 ноября 2018, 08:39  •  243 • Политика
В Германии призвали создать новую систему безопасности Европы с участием России. Также политики говорят о том, что пришло время ФРГ покинуть НАТО.
Как стало известно, представитель партии «Левые» в комитете бундестага по обороне Александр Ной отметил, что сейчас Европе нужно создать принципиально новую систему коллективной безопасности. И заявил, что она будет успешной в том случае, если в ней будет участвовать Россия.
«Время НАТО вышло, Германии необходимо покинуть его, - отмечает Ной. - На данный момент сейчас важно создать новую систему коллективной безопасности в Европе, в том числе и с участием России. Потому что Россия поможет в сохранении европейской безопасности».
По его словам, создание общеевропейской армии, о котором столько разговоров за последнюю неделю, ни к чему не приведет. Такая инициатива не будет способствовать повышению безопасности в Европе.
«Общественность вводят в заблуждение мелодичным словом «европейский», которое маскирует империалистические наклонности Франции и Германии», - уверен эксперт.
Напомним, ранее о создании такой армии заявил французский лидер Эмманюэль Макрон. При этом предложение общеевропейской армии поддержала и немецкий канцлер Ангела Меркель.
Комментарий Ноя дают «Известия». Напомним, ранее сообщалось, что по словам официального представителя ведомства Хизер Науэрт, все действия Европы не должны противоречить НАТО и производиться в отрыве от Альянса.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал эту идею, отметив, что Франции следует опасаться не столько Китая, России или США, сколько ближайших соседей. При этом американский лидер напомнил, какую роль играла Германия в двух мировых войнах.

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