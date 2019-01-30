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Россия может напасть: глава разведки США напугал сенаторов

30 января 2019, 04:24  •  44 • Война
Влияние России в мире представляет все большую угрозу для США, заявил глава Национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая перед американскими сенаторами.
«Стремление России расширять свое глобальное военное, торговое и энергетическое присутствие, а также выстраивать партнерские отношения с союзниками и противниками США может представлять все более серьезную проблему», — указал американский силовик.
При этом он спрогнозировал, что Россия и дальше будет укреплять сотрудничество с Китаем, странами Ближнего Востока, Африки, Азии и Южной Америки. В завершение Коутс указал, что для США и их союзников по-прежнему сохраняется опасность кибершпионажа и даже «нападения» со стороны России, передает ФАН.
Чуть ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что для того, чтобы уничтожить все население США, достаточно десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат». Об этом он написал в своей статье для еженедельника «Звезда».
Публикация была призвана ответить на статьи в западных СМИ, в которых критикуются возможности новейшего российского вооружения — комплексы «Кинжал» и «Авангард», беспилотники «Буревестник» и «Посейдон», а также МБР «Сармат».
По словам аналитика, внимание Запада в настоящее время сосредоточено на глубоководном беспилотнике с ядерной установкой «Посейдон», с которым за границей якобы уже нашли способ бороться. Специалист поставил под сомнение успешность этих планов и заявил, что несколько взорванных зарядов беспилотника приведут к огромным разрушениям по всему материку.
«Можно предположить, что к берегам противника, затеявшего с Россией ядерную войну, «Посейдоны» пойдут группами.
Первый комплекс станет «взломщиком» минных полей. Взрыв его двухсотмегатонного заряда вызовет детонацию мин, расчистив путь остальным «Посейдонам». Взрыв зарядов этой группы у береговой линии приведет не только к разрушению прибрежной военной и гражданской инфраструктуры, но и создаст гигантскую волну радиоактивного цунами», — считает Леонков.
Однако, как уверен эксперт, до «Посейдона» дело даже не дойдет, так как в случае ядерного конфликта российская сторона обойдется «Сарматами».
За несколько дней до этого в США была опубликована уже четвертая по счету Национальная стратегия в области разведки. Угрозы, с позиции Вашингтона, для Штатов исходят от России, Китая, Ирана и Северной Кореи, а область распространения интересов США — весь мир.
Стратегической целью перед Разведывательным сообществом США, которая сформулирована в документе, считается обеспечение государственных и военных структур государства «своевременными, проницательными и объективными» разведывательными данными и защита американской нации и ее интересов.
В НСР (Национальной стратегии в области разведки) констатируется, что стратегическая обстановка сегодня изменяется быстро и США сталкиваются с все более сложным и неопределенным миром, в котором угрозы становятся еще более разнообразными и взаимосвязанными.
Чуть ранее Москва призвала Вашингтон отказаться от космического базирования своей группировки Противоракетной обороны (ПРО), поскольку это является возвратом к программе «звездных войн». Об этом говорилось в комментарии на сайте МИД России.
В ведомстве назвали новую стратегию Соединенных Штатов по ПРО «безответственной авантюрой». Также в МИД призвали отказаться от намерений использовать космическое пространство для боевых операций и не стремиться к «американскому доминированию в космосе».
В комментарии отмечалось, что
намерения США являются возвратом к реализации очередной версии программы «звездных войн» времен 40-го президента Соединенных Штатов Рональда Рейгана.
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В минувший четверг сообщалось, что стрелки символических Часов Судного дня не стали переводить и они по-прежнему показывают 23:58. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне заявила Рейчел Бронсон — президент американского журнала The Bulletin of the Atomic Scientists.
Символические часы Судного дня, указывающие на угрозу глобальной катастрофы, планировалось перевести на 30 секунд вперед 24 января 2019 года. Часы показывают две минуты до полуночи, это время было установлено в январе 2018 года, передает НСН.
«Часы показывают две минуты до ядерной полуночи», — объявила тогда Рейчел Бронсон, президент журнала Bulletin of the Atomic Scientists, создавшего Часы.
«В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов», — сказали представители редакции.

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