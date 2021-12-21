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Россия может наказать Литву из-за угроз безопасности Калининграду методом Китая

21 декабря 2021, 19:00  •  314 • Политика
Фото: Patrick Pleul/dpa/www.globallookpress.com
Вычеркнув Вильнюс из своей электронной системы таможенного декларирования Москва нанесет республике сильнейший удар
Россия может исключить Литву из своей электронной системы таможенного декларирования по примеру Китая, тем самым нанеся по Вильнюсу сильнейший удар. Такую точку зрения высказал политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович, комментируя главу Калининградской области Антона Алиханова, который выразил беспокойство планами прибалтийской республики ограничить транзит грузов из Белоруссии.
По мнению эксперта, в своих действиях Литву совсем не интересует наш полуэксклав, однако кризис в отношениях между Вильнюсом и Минском в реальности способен коснуться российского удаленного региона. И если литовские власти действительно запретят транзит через республику белорусских товаров, чтобы соблюсти санкционный режим против соседей, то это ударит и по Калининградской области, считает Носович.
Он отметил, что белорусы поставляют в наш регион молочную и мясную продукцию, а также стройматериалы. Причем именно товары из Белоруссии заменили калининградцам те, которые шли из ЕС и угодили под эмбарго РФ после 2014 года.
"Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от "большой России", так и от других стран", – подчеркнул эксперт.
Тем не менее, риск возникновения продовольственного дефицита в полуэксклаве из-за возможного шага Литвы существует. Что касается стройматериалов, то здесь ситуация будет не столь критична, убежден журналист, т.к. в регион свободно поступает продукция из стран Евросоюза, в частности, из Польши.
"Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным", – сказал "Взгляду" политолог.
Носович напомнил, что несмотря на плохие двусторонние отношения между нашими странами, РФ до сих пор остается для прибалтийской республики одним из ключевых торгово-экономических партнеров.
"Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар", – подытожил специалист.
Добавим, Пекин разругался с Вильнюсом после того, как тот 18 ноября рискнул открыть представительство Тайваня. Сначала Поднебесная ответила Литве на дипломатическом уровне – отозвав посла, а затем и вовсе изменив статус китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР. Но и здесь Пекин не остановился и задействовал в качестве наказания экономические рычаги.
В частности, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, заморозил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале декабря Поднебесная и вовсе вычеркнула Литву как государство из базы данных свой таможенной системы. В итоге литовские экспортеры сейчас не могут узаконить доставленные в КНР товары.

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