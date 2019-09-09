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Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
09 сентября 2019, 23:39 • 55 • Политика
Россия может выступить против проведения важных переговоров в США и за перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка, если Вашингтон не прекратит "визовую войну".
Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны". Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.
Он отмечает, что Вашингтон саботирует дипломатический процесс, периодически отказывая в визе представителям России и других государств. Это мешает работе национальных делегаций в ООН, так как штаб-квартира организации находится в США.
Напомним, что ещё в середине июля российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о том, что американские власти развязали "визовую войну", которая затронула не только российских дипломатов, но и административно-технический состав.
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