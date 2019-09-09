Россия может лишить США штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Россия может предложить перенести из США штаб-квартиру ООН из-за развязанной американцами "визовой войны". Об этом заявил спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

Он отмечает, что Вашингтон саботирует дипломатический процесс, периодически отказывая в визе представителям России и других государств. Это мешает работе национальных делегаций в ООН, так как штаб-квартира организации находится в США.

"Поэтому Россия, в случае продолжения этой практики, будет готова поставить вопрос о переносе из США как минимум всех значимых международных переговоров", - приводит ТАСС слова Крутских.

Напомним, что ещё в середине июля российский посол в США Анатолий Антонов сообщил о том, что американские власти развязали "визовую войну", которая затронула не только российских дипломатов, но и административно-технический состав.