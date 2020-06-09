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Россия может использовать кризис "уханьской чумы": Глазьев и Малофеев представили план

09 июня 2020, 17:00  •  108 • Политика
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и академик РАН Сергей Глазьев представили план опережающего развития экономики России, который поможет вытащить страну из кризиса "уханьской чумы".
Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев и академик РАН, министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев представили свой план вывода экономики России из структурного кризиса мировой экономики, в котором пандемия COVID-19 сыграла роль дымовой завесы:
Происходит разрушение старой однополярной глобальной экономики, основанной на гегемонии США и американского доллара как всемирной валюты, и становление нового мирохозяйственного уклада, ядро которого формируется в Китае на основе конвергентной планово-рыночной экономики, - подчёркивают авторы плана. - Навязываемая западным капиталом либеральная глобализация уже не воспринимается суверенными правительствами как условие успешного экономического развития. Деградация экономики России и других постсоветских государств стала следствием выполнения рекомендаций "экономических убийц" из МВФ.
На прошлой неделе правительство уже представило антикризисный план. Однако долгожданный документ не вызвал ничего, кроме разочарования. Малофеев и Глазьев говорят о том, что работать надо предметно, а не представляя некие декларативные тезисы. В своём плане они говорят об истоках кризиса, а затем переходят к конкретным мерам.
В прошлый раз, в середине XX века, переход к новому укладу сопровождался мировой войной, унёсшей жизни 70 миллионов человек, напоминают авторы. В наше время сценарий "горячей" войны запрещён уничтожением всего живого ядерным оружием. Вместо неё американская властно-финансовая элита для удержания своего глобального доминирования прибегает к новому типу мировой войны - "гибридному". Именно так следует оценивать торговую войну США против КНР, санкции Запада против России, а также череду "цветных революций", госпереворотов и военных интервенций на постсоветском пространстве, Ближнем и Среднем Востоке.
Пандемия коронавируса очень походит на часть такой гибридной войны. Мы уже наблюдаем, как США обвиняют Китай в экономическом ущербе в размере 9 триллионов долларов. Всё говорит о том, что следующим шагом станет списание гигантского американского долга за счёт Поднебесной, отмечают авторы. Под удар могут попасть и все другие неугодные США кредиторы.
Россия должна избежать роли жертвы, и у нас есть все возможности для того, чтобы реализовать эту глобальную стратегию. План Глазьева и Малофеева как раз и предлагает несколько пунктов действия. А именно:
  • Остановить вывоз капитала из России.
  • Принять реальные протекционистские меры.
  • Повысить привлекательность рубля, при этом ни в коем случае не вводить ограничения на обмен валюты населением.
  • Сделать кредит дешёвым для экономики.
  • Запустить опережающее развитие экономики.
О каждом из пунктов Царьград в течение дня будет рассказывать в отдельности. Кроме того, полная версия стратегии Малофеева и Глазьева доступна в расширенном материале на страницах Царьграда.
Константин Малофеев и Сергей Глазьев подчёркивают, что предлагаемая стратегия опережающего развития основана на переходе от устаревшей системы регулирования, ориентированной на американоцентричную глобализацию XX века, к передовой системе управления интегрального типа XXI века, которая сочетает в себе государственное стратегическое планирование и рыночные механизмы стимулирования предпринимательской активности.
Целью этой интегральной системы управления является рост производства и подъём народного благосостояния на основе повышения конкурентоспособности и увеличения эффективности экономики. Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15%-го прироста инвестиций и ликвидации бедности в течение трёх лет, - говорят авторы стратегии.

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