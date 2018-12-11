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Россия может и готова обнародовать переписку с США по "вмешательству" в выборы 2016 года

11 декабря 2018, 17:09  •  112 • Политика
Россия готова опубликовать всю переписку с США по "вмешательству" в выборы американского президента Дональда Трампа.
Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
По его словам, сейчас Россия готова опубликовать переписку по теме якобы российского вмешательства в выборы в США. Напомним, Вашингтон безосновательно обвинял Москву в том, что российская сторона вмешивалась в президентские выборы 2016 года. Москва же неоднократно опровергала подобные обвинения.
Одним из условий публикации будет согласие американской стороны. Он также отметил, что в соответствии с межправительственными соглашениями эта информация, конечно, не может быть разглашена без согласия другой стороны.
"В связи с этим мы готовы опубликовать всю имеющуюся переписку в случае, если США дадут на это согласие", - подытожил Мурашов.

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