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Россия может дать слабину? Одна реплика Байдена "подставила" весь саммит в Женеве

17 июня 2021, 00:45  •  197 • Политика
Китаевед Николай Вавилов поделился своим мнением о состоявшемся в Женеве саммите президентов России и США. По его оценке, в обсуждениях по встрече стороной обходят важнейшую для США тему – Китай. И Россия в этой теме играет не последнюю роль.
Китаевед отметил, что для Пекина саммит в Женеве был не рядовой новостью. Так, подчеркивает эксперт, местные СМИ чуть ли не "бомбардировали" сообщениями, показывая тесную связь России с КНР. Это навряд ли может быть простым совпадением. Особенно, подчеркивает Николай Вавилов, если учитывать, что все европейское турне Байдена содержало в себе явный антикитайский мотив.
"Вся его поездка, включая саммит "большой семерки", участие в саммите НАТО – это всё было антикитайская поездка, без каких-то отклонений. Обсуждался сугубо Китай. И в итоговых коммюнике и НАТО, и "большой семерки" фигурировал Китай, уйгурский вопрос, ковид, и так далее. То есть, всё атлантическое турне Байдена было антикитайским", - поясняет он.
Завершением этого визита можно считать саммит в Женеве. По мнению собеседника Царьграда, таким образом президент США хотел подать сигнал Китаю.
"[Сигнал], что позиция России нейтральная, независимая, что Россия может, скажем так, дать слабину в поддержке Китая. Что нет абсолютной поддержки со стороны России", - предположил он.
По сути, указал Вавилов, весь расчет Байдена строился на том, чтобы посеять сомнения у Пекина по поводу союзника.
В подтверждение своей версии Николай Вавилов приводит реплику Джо Байдена о неких договоренностях с отсрочкой на полгода.
Напомним, что во время общения с журналистами американский лидер заявил, что некие результаты саммита станут известны через полгода.
"По решениям, которые мы примем или не примем, мы узнаем, получили ли мы какие-то результаты, - сказал Байден. - Мы это узнаем через шесть месяцев — сможем ли вместе работать, сможем ли улаживать вместе проблемы, начиная с освобождения наших американцев из заключения и других [проблем], таких как кибербезопасность".
По мнению собеседника Царьграда, отсылка, вероятнее всего идет именно к вопросу о Китае.
"Вопрос по кибербезопасности, вопрос по Навальному, вопрос по Украине и так далее – здесь нет временных рамок. Мы видим, что каждый день появляются две-три какие-то достаточно серьезные новости о том, что США усиливают давление на Китай. Понятно, что американцы ведут определенную игру. Что может быть к декабрю 2021-го года? Какой формат может измениться? Что именно в российско-американских отношениях? Это не уточнялось. Изначально фраза была выпущена, чтобы создать интригу. Байден, (принимая версию о том, что есть какие-то антикитайские переговоры, направленные, чтобы посеять сомнения у Пекине в роли России и ее союзнической позиции, нейтральной позиции по тайваньскому вопросу), этой фразой очень сильно воздействует на Пекин, в том числе", - объясняет свое мнение эксперт.
При этом в своем телеграм-канале Вавилов все же не исключает, что США все же могут и просчитаться в своей хитроумной игре.
"Саммит Путина Байдена четко фиксирует, что противоречий между Россией и США гораздо меньше, чем между США и Китаем. Однако этот уже ставший очевидным факт абсолютно не означает, что Россия готова отказаться от курса на восточное партнёрство", - поделился Вавилов в своем канале.

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