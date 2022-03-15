Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ночью кадыровцы вошли в Мариуполь - источники
"Вы в полном окружении": "Азовцы"* в Мариуполе услышали о св...
Карта освобождения Украины: раскрыты детали спецоперации
Советник Зеленского обещал убить Кадырова. Глава Чечни ответил быстро
Главная / Политика

Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"

15 марта 2022, 12:40  •  300 • Политика
Россия мощно наказала преступников ВСУ, которые накануне нанесли удар по центру Донецка, в результате чего погибло более 20 мирных жителей. Сегодня жители посёлков Донбасса аплодируют, увидев русские вертолёты. "Любо, братан! За Донецк!" - крикнул мужчина, ставший свидетелем подавления огневых точек боевиков.
Житель Голубовского записал на видео работу военных вертолётов России. Мужчина объясняет, что таким образом придёт возмездие к тем, кто вчера расправился с абсолютно невинными жителями Донецка.
"Ответка" за Донецк. По всей линии фронта надо было бы работать. Что творится, больше 20 человек погибло в Донецке!" - говорит мужчина.
"Низко пошёл, прям над бугром! Хорошо работает! Получайте, фашисты! Красавцы ребята! Любо, братан! Так их, нечисть эту!" - прокомментировал происходящее житель посёлка Голубовское.
Напомним, накануне Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету "Точка-У", начинённую кассетными боеприпасами. Силы противовоздушной обороны ДНР сбили снаряд.
Эдуард Басурин объяснил, что сработала лишь одна из 50 кассет, которые были в "Точке-У". По данным на 19:00, от взрыва погибло 20 человек, 36 ранено.
Фото: Скриншот Telegram/ЛуганскИнформЦентр

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


300
Источник
Похожие новости
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
15 марта 2022, 02:45
Зачем России добровольцы с Ближнего Востока: Эксперт определил их роль в спецоперации на Украине
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
15 марта 2022, 06:50
"Потерь нет": Кадыров рассказал о скором очищении Мариуполя от нацистов "Азова"*
15 марта 2022, 05:05
ВСУ – сплошной нацбатальон: Леонков указал на противоречие в поведении Зеленского
15 марта 2022, 05:05
Вместо профессионалов поедут отморозки: Изменит ли удар по Яворовскому состав наёмников на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2022, 01:00
Маски сорваны: операция Z показала истинные лица "шоу-биза"
15 марта 2022, 09:10
Шок и трепет: Иностранный наёмник со слезами снимает уничтоженную базу, где НАТО гото...
15 марта 2022, 02:45
Зачем России добровольцы с Ближнего Востока: Эксперт определил их роль в спецоперации...
15 марта 2022, 09:10
«Это ад»: В Харькове продолжаются ожесточённые столкновения
15 марта 2022, 08:35
Пронько о предстоящих чистках во власти: "Всё. Игры закончились"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 марта 2022, 02:50
Стали известны последствия удара по Яворовскому полигону Львовской области
10 марта 2022, 21:40
Россия пойдёт до конца. Лавров припёр Кулебу к стенке и изобличил как лжеца
13 марта 2022, 07:30
Новые преступления: Неонацисты устроили грабеж в Мариуполе, сопротивлявшихся безжалостно убивали
11 марта 2022, 09:25
"Сколько ещё "Градов" осталось у нациков?": Горловка снова под массированным огнём ВСУ
10 марта 2022, 19:55
"Напишите об этом": Что на самом деле происходит в Харькове
11 марта 2022, 00:05
Ударов не было. Заметают следы? На Украине горит научный центр, где делали ядерную бомбу - политолог
13 марта 2022, 05:10
Названа причина, по которой ракеты могли ударить по объектам США в Ираке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.