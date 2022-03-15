Россия мощно наказала преступников ВСУ. Жители Донбасса аплодируют: "Любо, братан! За Донецк!"

Россия мощно наказала преступников ВСУ, которые накануне нанесли удар по центру Донецка, в результате чего погибло более 20 мирных жителей. Сегодня жители посёлков Донбасса аплодируют, увидев русские вертолёты. "Любо, братан! За Донецк!" - крикнул мужчина, ставший свидетелем подавления огневых точек боевиков.

Житель Голубовского записал на видео работу военных вертолётов России. Мужчина объясняет, что таким образом придёт возмездие к тем, кто вчера расправился с абсолютно невинными жителями Донецка.

"Ответка" за Донецк. По всей линии фронта надо было бы работать. Что творится, больше 20 человек погибло в Донецке!" - говорит мужчина.

"Низко пошёл, прям над бугром! Хорошо работает! Получайте, фашисты! Красавцы ребята! Любо, братан! Так их, нечисть эту!" - прокомментировал происходящее житель посёлка Голубовское.

Напомним, накануне Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету "Точка-У", начинённую кассетными боеприпасами. Силы противовоздушной обороны ДНР сбили снаряд.

Эдуард Басурин объяснил, что сработала лишь одна из 50 кассет, которые были в "Точке-У". По данным на 19:00, от взрыва погибло 20 человек, 36 ранено.

Фото: Скриншот Telegram/ЛуганскИнформЦентр