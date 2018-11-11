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Россия могла «сломать» GPS в ходе учений НАТО - глава правительства Финляндии
11 ноября 2018, 18:54 • 126 • Политика
В проблемах работы GPS есть след действий России, отметил Сипиля.
Финляндия изучает нарушение работы системы GPS в ходе учений НАТО. Об этом глава правительства страны Юха Сипиля сообщил в воскресенье в интервью финской государственной телерадиокомпании YLE.
По мнению финских экспертов, в проблемах работы GPS есть след действий России, отметил Сипиля. В то же время премьер отказался от категоричных высказываний, пояснив, что расследование нарушений работы системы еще не завершено.
Напомним, учения НАТО Trident Juncture, в ходе которых было задействовано около 50 тысяч военных из 30 стран, в том числе Финляндии, прошли с 25 октября по 7 ноября.
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