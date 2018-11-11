Россия могла «сломать» GPS в ходе учений НАТО - глава правительства Финляндии

Финляндия изучает нарушение работы системы GPS в ходе учений НАТО. Об этом глава правительства страны Юха Сипиля сообщил в воскресенье в интервью финской государственной телерадиокомпании YLE.

По мнению финских экспертов, в проблемах работы GPS есть след действий России, отметил Сипиля. В то же время премьер отказался от категоричных высказываний, пояснив, что расследование нарушений работы системы еще не завершено.

Напомним, учения НАТО Trident Juncture, в ходе которых было задействовано около 50 тысяч военных из 30 стран, в том числе Финляндии, прошли с 25 октября по 7 ноября.