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Россия могла "уронить" экономику Украины, но сдержалась: Эксперт назвал причину

29 октября 2021, 09:45  •  167 • Политика
Россия на сегодняшний день могла много раз "уронить" экономику Украины, однако каждый раз сдерживалась, рассказал в интервью директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве России Алексей Зубец. В беседе с журналистами эксперт назвал причину такого сдерживания.
В интервью изданию "Украина.ру" Алексей Зубец рассказал о том, что Россия могла бы уже давно отрезать Украину от поставки нефтепродуктов, могла бы после провокации в Керченском проливе перекрыть доступ международных судов к портам в Одессе, Ильичевске или Бердянске, а также могла бы даже сегодня прекратить поставку энергоресурсов на Украину, что "уронило" бы экономику этой страны довольно быстро.
Однако дело в том, что падение украинской экономики скажется и на России, считает эксперт.
По его словам, после этого у границ нашей страны может появиться до трёх миллионов беженцев, которые захотят переехать в Россию.
"И что с ними делать? Их придётся принять, дать жильё и работу", - сказал он, отметив, что это будет означать большие растраты бюджета.
По мнению эксперта, задача России - "дождаться ситуации, при которой "труп врага проплывёт мимо нас". Он также отметил, что "немцы, французы и итальянцы поняли, что Украина - это угроза всей Европе".

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