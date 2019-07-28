Россия мешает войне США с Ираном. Европа колеблется

Автор:

Гасанов Камран

Напряжённость вокруг Персидского залива не стихает. США и Иран продолжают сбивать беспилотники, а арестованный Тегераном британский танкер всё ещё находится в порту Бендер-Аббас. Инциденты в Ормузском проливе хоть и способны привести к боевым действиям, но являются следствием, а не причиной конфликта. Противостояние на самом деле идёт вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Заключённая в июле 2015 года сделка, которую СМИ тут же окрестили «ядерной», подразумевает отказ Исламской Республики Иран (ИРИ) от разработки ядерного оружия. В обмен на это США и Европейский союз обязались снять экономические санкции против ИРИ.

Кризис в Ормузском проливе — следствие, а не причина конфликта

Выход администрации Дональда Трампа из СВПД в мае прошлого года поломал выстраиваемую ЕС и Россией новую систему безопасности для Ближнего Востока. В ответ на возобновлённые в августе и ноябре 2018 года санкции США Иран тоже пошёл на обострение. Тегеран начал нарушать «ядерную сделку» и повысил уровень обогащения урана выше допустимой нормы в 300 кг.

Когда Ирану и США не удаётся прийти к общему решению, их единственная возможность победить в схватке — силовое давление с целью добиться уступок или же привлечь на свою сторону остальных сильных игроков.

Тегеран месяц назад дал Евросоюзу два месяца на соблюдение СВПД. Если бежавшие из Ирана под страхом американских штрафов европейские компании не возобновят сотрудничество, Тегеран полностью выйдет из сделки. Параллельно Корпус стражей исламской революции (КСИР) угрожает перекрыть Ормузский пролив.

Ормузский пролив. Фото: lavizzara / Shutterstock.com

Позиция «загнанного в угол» Ирана США устраивает. Испытывая терпение Тегерана, Вашингтон осуществляет вблизи его водных границ военные манёвры. Когда неизвестные нападают на союзные танкеры, в Госдепе и Пентагоне поспешно обвиняют Иран в агрессии. Захват британского танкера оказался весьма кстати. Раньше, когда Трамп просил Меркель и Макрона присоединиться к санкциям, те указывали ему на резолюции СБ. Но теперь, когда европейский корабль оказался в заложниках у персов, возразить Белому дому нечем.

Британский МИД уже намекнул на то, что если танкер не будет освобождён, Лондону придётся ввести санкции. Памятуя об истории с отравлением Скрипалей, можно допустить, что остальные страны ЕС из солидарности тоже примут меры против Ирана. Санкции ЕС стали бы похоронным маршем раненой, но всё ещё живой «ядерной сделки».

Эскалация со стороны Ирана

Итак, чем больше Трамп давит на Иран, тем на более рискованные шаги готовы иранцы, а последние подтачивают к нему доверие ЕС.

Ещё одним шагом к обострению кризиса стало испытание Ираном новой баллистической ракеты «Шабаб-3». Снаряд, сделанный на основе китайской МБР «Дунфэн-21» и северокорейской баллистической ракеты «Нодон», может достичь цели на расстоянии 1100 км. Дистанция между самым западным городом ИРИ Керманшахом и Иерусалимом составляет 1139 км. При дальнейшей модификации ракета может поразить любой объект на территории Израиля.

Испытания баллистических ракет Ираном были одним из предлогов для выхода США из СВПД. Хотя иранцы говорят, что ракеты они разрабатывают для самообороны, Вашингтон продолжает настаивать на прекращении разработок. США ссылаются на резолюцию СБ ООН 2231, которая запрещает ИРИ ракетные испытания.

Дональд Трамп. Фото: Evan El-Amin / Shutterstock.com

Несогласие Трампа с ядерной сделкой, приводящее к кризису в Персидском заливе, вызвано израильским фактором. Израиль а) считает Иран экзистенциальной угрозой, б) не верит, что Тегеран готов отказаться от разработки ядерного оружия и в) требует вывода проиранских сил из Сирии. Трамп просто соглашается с аргументами Тель-Авива. Неслучайно его зять — американец еврейского происхождения.

Миротворец Россия

Учитывая, что такое восприятие разделяется всеми политическими силами в Израиле, рассчитывать на смягчение с их стороны не приходится. Ситуацию может поменять смена руководства в Белом доме. Пока этого не произошло, Россия продолжает попытки недопущения эскалации между Ираном и Израилем. В прошлом месяце секретарь Совбеза Николай Патрушев встретился в Иерусалиме с коллегами из США и Израиля. А на днях МИД России обнародовал концепцию коллективной безопасности для Ближнего Востока. Некоторые западные СМИ писали, что Трамп передумал наносить ракетные удары по Ирану после предостережений Владимира Путина.

Дипломатические меры — важный, но не единственный инструмент, которым пользуется Москва для снижения эскалации. Осенью Россия передала Сирии системы ПВО С-300 и готова продать Ирану их усовершенствованную версию С-400. Первые закрывают сирийское небо от израильтян, вторые — иранское воздушное пространство от американцев.

Некоторые СМИ пишут, что российские С-300 в Сирии якобы бессмысленны, потому что не сбивают израильские цели и позволяют бомбить наших союзников. Но российские военные эксперты, опрошенные Царьградом, поставили под сомнение профпригодность таких комментариев.

С-300 играют сдерживающую роль. Израиль больше не летает над территорией Сирии. Стреляет из Ливана. А это намного дороже и сложнее. Как результат — эффективность израильских ударов существенно ниже, чем это было раньше,

— рассказал ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в беседе с Царьградом.

Таким образом, деструктивная позиция США и Израиля провоцирует Иран на ответные меры, которые могут отбить у Евросоюза желание сохранить СВПД. Россия «тянет канат» в обратную сторону, рассчитывая, что ЕС не прогнётся снова под своего заокеанского партнёра. Хотя Россия не выигрывает от возобновления «ядерной сделки» и выхода Ирана на европейский газовый рынок, она поддерживает своего союзника по Сирии, чтобы не допустить опасной для всех войны Ирана с США.