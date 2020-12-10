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Россия мешает США даже в космосе: "Жизненно важные интересы Америки под растущим риском"

10 декабря 2020, 11:05  •  95 • Политика
США заявили, что действия России в космосе угрожают интересам страны. "Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском", - пожаловался глава Национальной разведки США.
Россия угрожает национальным интересам США в космосе. С такими обвинениями выступил директор Национальной разведки Джон Рэтклифф на заседании Национального космического совета.
По его словам, в последнее время Россия якобы демонстрировала "провокационное поведение, создающее потенциально опасную ситуацию". В частности, он упомянул запущенный Россией спутник, который начал осуществлять манёвры вблизи американского правительственного спутника. Также Рэтклифф заявил, что Россия запустила на орбиту аппарат, который, по оценкам США, имеет признаки космического оружия.
Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском, - заявил директор Национальной разведки США.
Он добавил, что действия России не являются действиями "ответственной космической державы". Между тем Пентагон активно отправляет на орбиту спутники Starlink, которые подаются как источник глобального интернета, хотя на деле являются системой наведения для американских ракет.
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