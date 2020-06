Россия меняет подход к ядерному сдерживанию • 84 • Аналитика

Свершилось. Непрерывная систематическая подготовка США к ведению наступательной ядерной войны с нанесением первого удара наконец-то вызвала видимый отклик со стороны высшего политического руководства России.





2 июня 2020 года президент подписал указ №355 «Об основах политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Как обычно, неспециализированная пресса заметила только часть важных нюансов, а главный, «идеологический», пропустила полностью.



Западные же СМИ крайне легкомысленно и поверхностно осветили это событие, причём в очень малых масштабах.



А между тем заметить там есть что.



Новый подход

Ранее не существовало открытых, публичных документов, касающихся ядерного сдерживания. Между тем наличие такого руководящего документа очень важно. Будучи подписанным Верховным главнокомандующим, он задаёт рамки для самого ВГК и по факту определяет стратегию для всей страны. Он показывает массам и политикам нижних уровней те граничные условия, которые мы сами для себя определяем. Он же содержит в себе и послание для «партнёров» относительно того, за какие линии они должны забегать, если не хотят увидеть конец их мира своими глазами. Собственно, обязательность публичности — от этого. И не надо думать, что этот указ — элемент какой-то пропаганды. Это не так. Это действительно рамочный документ отечественной ядерной стратегии. Что особо важно, так это указание в тексте документа на то, что он является основанием для "ядерного планирования".



Ранее существовал только один документ, где было что-то явным образом сказано по поводу применения Россией ядерного оружия. Это была Военная доктрина. Процитируем её пункты, касающиеся данного вопроса.



«Применение вооруженных сил, других войск и органов, их основные задачи в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время».

…

27. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается президентом Российской Федерации.

Теперь же у нас есть куда более детальное описание процесса.



Нет никакого смысла приводить здесь текст всего приложения к указу целиком. Разберём принципиальные вещи.



Первое и самое главное: объявлены признаки той самой «агрессии, когда под угрозу поставлено само существование государства».



Раздел III. Условия перехода Российской Федерации к применению ядерного оружия.

…

19. Условиями, определяющими возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия являются:

а) поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию Российской Федерации и(или) её союзников;

б) применение противником ядерного оружия или другого оружия массового поражения по территориям Российской Федерации и(или) её союзников;

в) воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведёт к срыву ответных действий ядерных сил;

г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Что тут интересного и важного? Пункт «в».



Во-первых, вслух признана угрозы вывода противником из строя систем, позволяющих России применить СЯС до начала обмена ядерными ударами. Например, с помощью диверсионных (в том числе ядерных) средств, с помощью которых могут быть атакованы критически важные для страны командные пункты, узлы связи, места нахождения лиц, имеющих право принять решение о применении ядерного оружия, элементы системы предупреждения о ракетном нападении.



Во-вторых, озвучено право России применить в ответ на такие действия ядерное оружие.



Применить его первым, до начала ядерной войны как таковой, в момент, когда противник только пытается обеспечить для себя возможность нанести удар безнаказанно.



Фактически этим пунктом Россия объявляет о своём праве на ПРЕВЕНТИВНЫЙ ЯДЕРНЫЙ УДАР. И это – впервые. И это лишь начало.



Специалистам давно очевидно, что это рано или поздно должно было случиться. И виной тому активная подготовка к наступательной ядерной войне со стороны США, идущая независимо от того, кто занимает в настоящее время Белый дом.



Интересующиеся вопросом могут обратиться к статье «Строим флот. Особые операции: ядерное сдерживание», где перечислено то, какие подготовительные действия ведут США, что даёт им основание считать себя вправе развязать наступательную ядерную войну, какие идейные установки американского общества делают её этически приемлемой и какие выгоды Америка получит в результате подобной войны, окажись она успешной.



Очевидно и то, что никакие демонстрации возможных последствий не приводят к тому, чтобы американцы одумались. А такие демонстрации были.



1 марта 2018 года президент Путин продемонстрировал в ходе своего послания Федеральному Собранию ряд разрабатываемых военных систем. В их числе были три системы оружия, сама логика боевого применения которых (совместного боевого применения) не оставляет никаких двойных толкований относительно того, для чего они реально предназначены.



Первое оружие – гиперзвуковой глайдер, известный сегодня как «Авангард». Этот маневрирующий гиперзвуковой блок прекрасно известен американцам: им его показывали много лет назад, когда у системы ещё не было имени и она ещё только проходила испытания. Тогда американцами уже был разрушен Договор о ПРО, но все остальные инструменты международной безопасности ещё действовали. Демонстрация, однако, никак не остановила их приготовления, и 1 марта 2018 года было показано то, что прилагается к «Авангарду».



Ракетный комплекс «Кинжал» с квазибаллистической ракетой воздушного базирования и лазерный комплекс, известный сегодня как «Пересвет». Что роднит все эти системы? То, что совместно они не имеют смысла ни в каком другом случае, нежели в случае ПЕРВОГО ядерного удара по США.



А на следующий год в ходе следующего послания Федеральному Собранию было озвучено, что при необходимости Россия будет наносить ракетные удары по центрам принятия решений – и имелись в виду совсем не удары МБР.



Вот что сказал Путин:



Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чём не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чём здесь идёт речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов.

Что в этой связи важно, и здесь много новизны. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлётному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России.

Сложим фрагменты мозаики воедино.



Наступательные силы

Существуют следующие необходимые этапы нанесения внезапного ядерного удара по противнику. Во-первых, подготовка к нему должна быть выполнена скрытно. Во-вторых, факт нанесения по нему удара должен быть им осознан в такой момент времени, когда уже поздно реагировать. В-третьих, факт старта ракет должен быть от противника скрыт. В-четвёртых, перед нанесением удара должна хотя бы на время парализована система принятия противником решений: грубо говоря, он должен быть обезглавлен. Песков сравнил свою работу с работой сапера



Как всё это помогают добиться новые системы?



Скрытная подготовка наряда сил, предназначенного для нанесения удара, может быть выполнена поэтапно в мирное время. При этом МБР, на которых стоят «Авангарды», не нуждаются ни к каким особым приготовлениям: они всегда готовы, в том числе и в режиме мирного времени.



Провокации американцев с бомбардировщиками, их ракетные удары по дружественным России странам и другие враждебные действия позволяют России повышать степень боеготовности отдельных соединений… и никогда потом её не снижать. Таким образом удастся уйти от действий, демаскирующих подготовку к удару, таких, как, например, смена режима работы радиосетей и тому подобных вещей. Всё будет сделано поэтапно и заранее.



Лазеры «Пересвет» позволяют ослепить американские спутники СПРН, не дав им засечь излучение от факелов стартующих в сторону США ракет. «Кинжалы» находятся на аэродромах очень далеко от потенциальных ТВД, но при необходимости их носители выходят на рубеж пуска за считанные десятки минут. И эти полёты сами по себе никак не тянут на стратегическую угрозу. Более того, носитель «Кинжала», МиГ-31К, на спутниковых фото неотличим от перехватчика, на базе которого он был создан. А это дает возможность буквально «спрятать иголку в стогу сена» — заранее «подменить» перехватчики на готовые к бою ударные машины. Что будет их целями? Американские ядерные бомбы в Европе, отдельные военные базы там же и в Японии.



Вот для чего нужен этот комплекс на самом деле и вот в рамках какой операции он будет (не дай бог) использоваться. Это не против авианосцев; такая маленькая АРЛГСН, которой оснащена эта ракета, против мобильных морских целей особо ничего не даёт. Да и физика, прямо скажем, мешает.



А вот сверить карту окрестностей авиабазы Бюхель (например) с заложенной в ГСН ракеты картой-образцом с помощью этой РЛГСН можно после замедления ракеты над целью.



Но ведь у американцев есть ещё и РЛС СПРН, так? И они способны обнаружить ракетный удар по самой американской траектории, так? Так.



И вот тут на помощь приходит «Авангард». По официальной версии, его способность лететь в атмосфере нужна для преодоления ПРО. Но такой ПРО, которая могла бы отбить залп наших тяжелых ракет, у США не просто нет, её и не будет. Их ПРО — это ПРО предотвращения ответного удара, и нужна она, чтобы можно было самим нанести первый удар, и, если он был успешным (а они на это рассчитывают), то ПРО сможет отбить часть того хилого ответного залпа уцелевшими ракетами, на который мы останемся способны.



Тогда, спрашивается, зачем нам «Авангард»? А затем, что он идёт намного ниже, чем боевые блоки обычной конструкции, и РЛС СПРН засекут его уже почти над целью, когда времени на отражение удара просто не будет. Вот для чего предназначена возможность «двадцатимахового» полёта в атмосфере. Вот зачем на тяжелую ракету вместо нескольких боевых блоков ставят один планирующий, жертвуя количеством боевых блоков. Это не против ПРО. Это против РЛС СПРН.



Кто-то возразит, что и в этом случае противник успевает отреагировать. Ведь, как и мы, американцы могут расценить ослепление их спутников как начало войны.



Или же, если даже они это так не расценили, то минуты две-три на организацию контрудара у них будет даже с «Авангардами».



И вот тут встаёт необходимость выиграть время – просто убрать лиц, принимающих решения. Не обязательно ядерным оружием. Но обязательно убрать. На то, чтобы найти ответственное лицо из списка руководителей, сменяющих президента в случае его гибели у американцев, уйдёт время. Но надо чем-то уничтожить нужные цели: руководителей, некоторые узлы связи, стоянки некоторых самолётов. Внезапно, до того, как в дело пошли «Пересветы». Пока мы беднели, корпорации стали богаче. Кто заработал на пандемии?



И вот тут нужно вспомнить слова Путина про удары по центрам принятия решений. Чем может быть нанесён такой удар?



Смотрим новости.



Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля — фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.

По наземной цели. Гиперзвуковой ракетой. Которую смогут запускать даже корветы. Российский флот не может на равных драться с американским, да и вообще никак не может, даже не на равных. Но развернуть по тройке кораблей против обоих побережий США в мирное время может вполне. И обеспечить пуск ракет с их борта – тоже.



При этом американцы могут стабильно держать над нашим кораблём свои самолёты и отслеживать его действия в режиме реального времени. Но остановить пуск они не смогут, как и предупредить о нём иначе, чем путём исчезновения с экранов своих РЛС. Скорость прохождения информации по цепочкам штабов от командира, например, авианосной группы до президента очень велика для такой экстраординарной ситуации. Они просто не успеют отреагировать. Всё произойдёт слишком быстро.



А дальше всё настолько же просто, насколько страшно: «Авангарды» частично ликвидируют наземный потенциал ответного удара и системы связи с подлодками, остальные МБР – остальное…



Мозаика сложилась.



Чего не хватает в этом сценарии? Не хватает решения проблемы американских подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). С одной стороны, даже если мы их упускаем, то успешный удар по США, во-первых, даст нам много часов на их поиск (например, заранее поднятыми самолётами противолодочной авиации), а во-вторых, американцам, получившим мощный ядерный удар по своей территории, противодействовать такому поиску будет нечем. Никто не поднимет истребители в воздух, чтобы выгнать наглых русских.



Но, с другой стороны, проблема всё же остаётся и она огромна: разрушительная сила удара этих подлодок слишком велика. Но пока в этом направлении ничего особенного не делается.



Возможно, скоро мы увидим всё же какое-то решение. Описываемый сценарий если и произойдёт, то не завтра, а через несколько лет или десятков лет. Сила американского залпа сегодня ниже, чем была раньше: американцы пожертвовали мощностью части своих боевых блоков на ракетах «Трайдент», развёрнутых на подлодках, планируя использовать их именно как инструмент высокоточных наступательных ядерных ударов. Падение со 100 килотонн до 5 — это весьма существенно, хоть затронуло и не все ракеты.



Теперь их ответный залп существенно слабее, хоть и по-прежнему смертоносен. Так или иначе, но что-то должно скоро произойти и на этом фронте.



Вот что было продемонстрировано миру на самом деле.



Вот что значили слова Путина: «Вы нас не слышали, так хоть теперь послушайте».



Но американцы никого не слышат.



В последнем докладе исследовательской службы Конгресса США «Hypersonic weapons. Background and issues for Congress» от 17 марта 2020 года об этом сказано прямо: российские глайдеры с ядерной боевой частью труднообнаружимы с помощью имеющейся техники, командная структура ВС США слишком медленная и отреагировать на такую атаку не сможет. Но тут же говорится, что это оружие ничего не добавляет к имеющемуся стратегическому потенциалу. То есть послание Путина до них не дошло.





Это изображение от редакции The Economist было использовано как иллюстрация в докладе Исследовательской службы Конгресса. Способность проскочить "под" зоной обнаружения РЛС СПРН налицо. Но выводы не сделаны

Сегодня мы точно знаем, как это сказалось на американских наступательных ядерных приготовлениях: никак, они продолжаются по старым планам. Китайцы об отношениях с Россией



Мы сказали им, что если они не прекратят, то мы сами начнём подготовку к наступательной ядерной войне. Они не поняли.



Выбора, по сути, не осталось.



Ближайшее будущее

Столкнувшись с недоговороспособностью США даже в таких вопросах, как предотвращение ядерной войны, Россия, похоже, начала сползать к эскалации. Экспериментальные «Кинжалы», видимо, из демонстратора технологий превратятся в серийные ракеты, во всяком случае, о будущем формировании первых строевых авиачастей с этими ракетами уже объявлено. Как и следовало ожидать, они будут создаваться в самом глубоком тылу из всех возможных, недалеко от китайской границы. Впрочем, это ничего не меняет.



«Авангарды» уже встают на баллистические ракеты, лазеры уже на боевом дежурстве. И вот началось создание рамочной нормативной базы, которая регламентирует подготовку к ядерной войне. Пока там только одна ситуация, когда ядерный удар может быть нанесён превентивно, но уже перечислены все угрозы, указано, что и неядерные страны при необходимости будут атакованы, доктринально закреплена необходимость добиваться внезапности в применении ядерного оружия.



Очень многое будет зависеть от того, пойдут ли США в итоге на разрыв СНВ-3. Если да, то всё, это конец. Просто отсроченный на какое-то время. Если же в последний момент удастся договориться, то возможность ядерной войны станет снова чисто теоретической, по крайней мере, на время. До тех пор, пока американские ракеты средней дальности не окажутся в Европе.



Стоит ожидать, что ядерные приготовления России будут совершенствоваться со временем.



В настоящее время самой сутью сдерживания является возможность гарантированного возмездия. Хотя одна ситуация, когда ядерный удар наносится превентивно, в «Основах» уже есть, но в основе именно понимание сдерживания через возмездие.



Так и назовём наш текущий подход – сдерживание угрозой возмездия.



Из "Основ":



Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против Российской Федерации и (или) её союзников.

Противник явным образом демонстрирует полное нежелание понимать эту неотвратимость. Единственным рациональным объяснением такого непонимания является, увы, вера противника в том, что возмездия можно будет избежать. Противник, судя по всему, уже всех приговорил.



А значит, однажды робкий росточек в виде пункта 19«в» раздела III однажды прорастёт в новое понимание сдерживания как такового: не сдерживания угрозой возмездия, а сдерживания предотвращением, через угрозу ударить первым при тех или иных обстоятельствах.



Очень скоро мы узнаем, к чему всё это приведёт. Дивный новый мир на поверку оказывается просто невероятно опасным местом, но сделать с этим что-то мы не можем.



Остаётся только наблюдать за развитием событий. Свершилось. Непрерывная систематическая подготовка США к ведению наступательной ядерной войны с нанесением первого удара наконец-то вызвала видимый отклик со стороны высшего политического руководства России.2 июня 2020 года президент подписал указ №355. Как обычно, неспециализированная пресса заметила только часть важных нюансов, а главный, «идеологический», пропустила полностью.Западные же СМИ крайне легкомысленно и поверхностно осветили это событие, причём в очень малых масштабах.А между тем заметить там есть что.Ранее не существовало открытых, публичных документов, касающихся ядерного сдерживания. Между тем наличие такого руководящего документа очень важно. Будучи подписанным Верховным главнокомандующим, он задаёт рамки для самого ВГК и по факту определяет стратегию для всей страны. Он показывает массам и политикам нижних уровней те граничные условия, которые мы сами для себя определяем. Он же содержит в себе и послание для «партнёров» относительно того, за какие линии они должны забегать, если не хотят увидеть конец их мира своими глазами. Собственно, обязательность публичности — от этого. И не надо думать, что этот указ — элемент какой-то пропаганды. Это не так. Это действительно рамочный документ отечественной ядерной стратегии. Что особо важно, так это указание в тексте документа на то, что он является основанием для "ядерного планирования".Ранее существовал только один документ, где было что-то явным образом сказано по поводу применения Россией ядерного оружия. Это была Военная доктрина. Процитируем её пункты, касающиеся данного вопроса.Теперь же у нас есть куда более детальное описание процесса.Нет никакого смысла приводить здесь текст всего приложения к указу целиком. Разберём принципиальные вещи.Первое и самое главное: объявлены признаки той самой «агрессии, когда под угрозу поставлено само существование государства».Что тут интересного и важного? Пункт «в».Во-первых, вслух признана угрозы вывода противником из строя систем, позволяющих России применить СЯС до начала обмена ядерными ударами. Например, с помощью диверсионных (в том числе ядерных) средств, с помощью которых могут быть атакованы критически важные для страны командные пункты, узлы связи, места нахождения лиц, имеющих право принять решение о применении ядерного оружия, элементы системы предупреждения о ракетном нападении.И это – впервые. И это лишь начало.Специалистам давно очевидно, что это рано или поздно должно было случиться. И виной тому активная подготовка к наступательной ядерной войне со стороны США, идущая независимо от того, кто занимает в настоящее время Белый дом.Интересующиеся вопросом могут обратиться к статье, где перечислено то, какие подготовительные действия ведут США, что даёт им основание считать себя вправе развязать наступательную ядерную войну, какие идейные установки американского общества делают её этически приемлемой и какие выгоды Америка получит в результате подобной войны, окажись она успешной.Очевидно и то, что никакие демонстрации возможных последствий не приводят к тому, чтобы американцы одумались. А такие демонстрации были.1 марта 2018 года президент Путин продемонстрировал в ходе своего послания Федеральному Собранию ряд разрабатываемых военных систем. В их числе были три системы оружия, сама логика боевого применения которых (совместного боевого применения) не оставляет никаких двойных толкований относительно того, для чего они реально предназначены.Первое оружие – гиперзвуковой глайдер, известный сегодня как «Авангард». Этот маневрирующий гиперзвуковой блок прекрасно известен американцам: им его показывали много лет назад, когда у системы ещё не было имени и она ещё только проходила испытания. Тогда американцами уже был разрушен Договор о ПРО, но все остальные инструменты международной безопасности ещё действовали. Демонстрация, однако, никак не остановила их приготовления, и 1 марта 2018 года было показано то, что прилагается к «Авангарду».Ракетный комплекс «Кинжал» с квазибаллистической ракетой воздушного базирования и лазерный комплекс, известный сегодня как «Пересвет». Что роднит все эти системы? То, что совместно они не имеют смысла ни в каком другом случае, нежели в случае ПЕРВОГО ядерного удара по США.А на следующий год в ходебыло озвучено, что при необходимости Россия будет наносить ракетные удары по центрам принятия решений – и имелись в виду совсем не удары МБР.Вот что сказал Путин:Сложим фрагменты мозаики воедино.Существуют следующие необходимые этапы нанесения внезапного ядерного удара по противнику. Во-первых, подготовка к нему должна быть выполнена скрытно. Во-вторых, факт нанесения по нему удара должен быть им осознан в такой момент времени, когда уже поздно реагировать. В-третьих, факт старта ракет должен быть от противника скрыт. В-четвёртых, перед нанесением удара должна хотя бы на время парализована система принятия противником решений: грубо говоря, он должен быть обезглавлен.Как всё это помогают добиться новые системы?Скрытная подготовка наряда сил, предназначенного для нанесения удара, может быть выполнена поэтапно в мирное время. При этом МБР, на которых стоят «Авангарды», не нуждаются ни к каким особым приготовлениям: они всегда готовы, в том числе и в режиме мирного времени.Провокации американцев с бомбардировщиками, их ракетные удары по дружественным России странам и другие враждебные действия позволяют России повышать степень боеготовности отдельных соединений… и никогда потом её не снижать. Таким образом удастся уйти от действий, демаскирующих подготовку к удару, таких, как, например, смена режима работы радиосетей и тому подобных вещей. Всё будет сделано поэтапно и заранее.Лазеры «Пересвет» позволяют ослепить американские спутники СПРН, не дав им засечь излучение от факелов стартующих в сторону США ракет. «Кинжалы» находятся на аэродромах очень далеко от потенциальных ТВД, но при необходимости их носители выходят на рубеж пуска за считанные десятки минут. И эти полёты сами по себе никак не тянут на стратегическую угрозу. Более того, носитель «Кинжала», МиГ-31К, на спутниковых фото неотличим от перехватчика, на базе которого он был создан. А это дает возможность буквально «спрятать иголку в стогу сена» — заранее «подменить» перехватчики на готовые к бою ударные машины. Что будет их целями? Американские ядерные бомбы в Европе, отдельные военные базы там же и в Японии.Вот для чего нужен этот комплекс на самом деле и вот в рамках какой операции он будет (не дай бог) использоваться. Это не против авианосцев; такая маленькая АРЛГСН, которой оснащена эта ракета, против мобильных морских целей особо ничего не даёт. Да и физика, прямо скажем, мешает.А вот сверить карту окрестностей авиабазы Бюхель (например) с заложенной в ГСН ракеты картой-образцом с помощью этой РЛГСН можно после замедления ракеты над целью.Но ведь у американцев есть ещё и РЛС СПРН, так? И они способны обнаружить ракетный удар по самой американской траектории, так? Так.И вот тут на помощь приходит «Авангард». По официальной версии, его способность лететь в атмосфере нужна для преодоления ПРО. Но такой ПРО, которая могла бы отбить залп наших тяжелых ракет, у США не просто нет, её и не будет. Их ПРО — это ПРО предотвращения ответного удара, и нужна она, чтобы можно было самим нанести первый удар, и, если он был успешным (а они на это рассчитывают), то ПРО сможет отбить часть того хилого ответного залпа уцелевшими ракетами, на который мы останемся способны.Тогда, спрашивается, зачем нам «Авангард»? А затем, что он идёт намного ниже, чем боевые блоки обычной конструкции, и РЛС СПРН засекут его уже почти над целью, когда времени на отражение удара просто не будет. Вот для чего предназначена возможность «двадцатимахового» полёта в атмосфере. Вот зачем на тяжелую ракету вместо нескольких боевых блоков ставят один планирующий, жертвуя количеством боевых блоков. Это не против ПРО. Это против РЛС СПРН.Кто-то возразит, что и в этом случае противник успевает отреагировать. Ведь, как и мы, американцы могут расценить ослепление их спутников как начало войны.Или же, если даже они это так не расценили, то минуты две-три на организацию контрудара у них будет даже с «Авангардами».И вот тут встаёт необходимость выиграть время – просто убрать лиц, принимающих решения. Не обязательно ядерным оружием. Но обязательно убрать. На то, чтобы найти ответственное лицо из списка руководителей, сменяющих президента в случае его гибели у американцев, уйдёт время. Но надо чем-то уничтожить нужные цели: руководителей, некоторые узлы связи, стоянки некоторых самолётов. Внезапно, до того, как в дело пошли «Пересветы».И вот тут нужно вспомнить слова Путина про удары по центрам принятия решений. Чем может быть нанесён такой удар?СмотримПо наземной цели. Гиперзвуковой ракетой. Которую смогут запускать даже корветы. Российский флот не может на равных драться с американским, да и вообще никак не может, даже не на равных. Но развернуть по тройке кораблей против обоих побережий США в мирное время может вполне. И обеспечить пуск ракет с их борта – тоже.При этом американцы могут стабильно держать над нашим кораблём свои самолёты и отслеживать его действия в режиме реального времени. Но остановить пуск они не смогут, как и предупредить о нём иначе, чем путём исчезновения с экранов своих РЛС. Скорость прохождения информации по цепочкам штабов от командира, например, авианосной группы до президента очень велика для такой экстраординарной ситуации. Они просто не успеют отреагировать. Всё произойдёт слишком быстро.А дальше всё настолько же просто, насколько страшно: «Авангарды» частично ликвидируют наземный потенциал ответного удара и системы связи с подлодками, остальные МБР – остальное…Мозаика сложилась.Чего не хватает в этом сценарии? Не хватает решения проблемы американских подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ). С одной стороны, даже если мы их упускаем, то успешный удар по США, во-первых, даст нам много часов на их поиск (например, заранее поднятыми самолётами противолодочной авиации), а во-вторых, американцам, получившим мощный ядерный удар по своей территории, противодействовать такому поиску будет нечем. Никто не поднимет истребители в воздух, чтобы выгнать наглых русских.Но, с другой стороны, проблема всё же остаётся и она огромна: разрушительная сила удара этих подлодок слишком велика. Но пока в этом направлении ничего особенного не делается.Возможно, скоро мы увидим всё же какое-то решение. Описываемый сценарий если и произойдёт, то не завтра, а через несколько лет или десятков лет. Сила американского залпа сегодня ниже, чем была раньше: американцы пожертвовали мощностью части своих боевых блоков на ракетах «Трайдент», развёрнутых на подлодках, планируя использовать их именно как инструмент высокоточных наступательных ядерных ударов. Падение со 100 килотонн до 5 — это весьма существенно, хоть затронуло и не все ракеты.Теперь их ответный залп существенно слабее, хоть и по-прежнему смертоносен. Так или иначе, но что-то должно скоро произойти и на этом фронте.Вот что было продемонстрировано миру на самом деле.Вот что значили слова Путина: «Вы нас не слышали, так хоть теперь послушайте».Но американцы никого не слышат.В последнем докладе исследовательской службы Конгресса СШАот 17 марта 2020 года об этом сказано прямо: российские глайдеры с ядерной боевой частью труднообнаружимы с помощью имеющейся техники, командная структура ВС США слишком медленная и отреагировать на такую атаку не сможет. Но тут же говорится, что это оружие ничего не добавляет к имеющемуся стратегическому потенциалу. То есть послание Путина до них не дошло.Выбора, по сути, не осталось.Столкнувшись с недоговороспособностью США даже в таких вопросах, как предотвращение ядерной войны, Россия, похоже, начала сползать к эскалации. Экспериментальные «Кинжалы», видимо, из демонстратора технологий превратятся в серийные ракеты, во всяком случае, о будущем формировании первых строевых авиачастей с этими ракетами уже объявлено. Как и следовало ожидать, они будут создаваться в самом глубоком тылу из всех возможных, недалеко от китайской границы. Впрочем, это ничего не меняет.«Авангарды» уже встают на баллистические ракеты, лазеры уже на боевом дежурстве. И вот началось создание рамочной нормативной базы, которая регламентирует подготовку к ядерной войне. Пока там только одна ситуация, когда ядерный удар может быть нанесён превентивно, но уже перечислены все угрозы, указано, что и неядерные страны при необходимости будут атакованы, доктринально закреплена необходимость добиваться внезапности в применении ядерного оружия.Очень многое будет зависеть от того, пойдут ли США в итоге на разрыв СНВ-3. Если да, то всё, это конец. Просто отсроченный на какое-то время. Если же в последний момент удастся договориться, то возможность ядерной войны станет снова чисто теоретической, по крайней мере, на время. До тех пор, пока американские ракеты средней дальности не окажутся в Европе.Стоит ожидать, что ядерные приготовления России будут совершенствоваться со временем.В настоящее время самой сутью сдерживания является возможность гарантированного возмездия. Хотя одна ситуация, когда ядерный удар наносится превентивно, в «Основах» уже есть, но в основе именно понимание сдерживания через возмездие.Так и назовём наш текущий подход –Из "Основ":Противник явным образом демонстрирует полное нежелание понимать эту неотвратимость. Единственным рациональным объяснением такого непонимания является, увы, вера противника в том, что возмездия можно будет избежать. Противник, судя по всему, уже всех приговорил.А значит, однажды робкий росточек в виде пункта 19«в» раздела III однажды прорастёт в новое понимание сдерживания как такового: не сдерживания угрозой возмездия, аОчень скоро мы узнаем, к чему всё это приведёт. Дивный новый мир на поверку оказывается просто невероятно опасным местом, но сделать с этим что-то мы не можем.Остаётся только наблюдать за развитием событий. Александр Тимохин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





84 Источник Похожие новости «Жизни белых тоже важны!» Протесты и жестокость полиции Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ Провальные идеи чиновников могут вызвать массовые беспорядки на улицах Союзничество под вопросом. США не хотят содержать базы в Германии Почему армии нужны разнокалиберные автоматы: многолетний спор о калибре День России: повод заглянуть в будущее Новости партнеров