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Россия лишит США "глаз в небе": Военный эксперт рассказал, как обмануть спутники-шпионы
20 января 2021, 01:30 • 82 • Политика
США лишатся возможности наблюдать за Россией после выхода из ДОНа. Военный эксперт рассказал, как русские военные обманут американские спутники.
Решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) будет принято исходя из того, как сложится диалог с новой администрацией президента США Джо Байдена, заявили в Госдуме. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что вероятность возвращения России в ДОН крайне мала.
Он объяснил, что США в одностороннем порядке вышли из ДОНа, так как рассчитывают подглядывать за Россией через спутники-шпионы. По заявлениям самих же американцев, нынешние технологии позволяют им разглядеть с орбиты Земли предметы величиной до 15 сантиметров. Однако даже такие "глаза в небе" можно обмануть, уверен военный эксперт.
- сказал Юрий Кнутов в беседе Nation News.
Эксперт добавил, что окончательный разрыв Договора по открытому небу на самом деле очень печальная новость. Потому что это утрата ещё одной меры, обеспечивавшей взаимное доверие между Россией и США.
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