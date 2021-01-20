Россия лишит США "глаз в небе": Военный эксперт рассказал, как обмануть спутники-шпионы

Решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу (ДОН) будет принято исходя из того, как сложится диалог с новой администрацией президента США Джо Байдена, заявили в Госдуме. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что вероятность возвращения России в ДОН крайне мала.

Он объяснил, что США в одностороннем порядке вышли из ДОНа, так как рассчитывают подглядывать за Россией через спутники-шпионы. По заявлениям самих же американцев, нынешние технологии позволяют им разглядеть с орбиты Земли предметы величиной до 15 сантиметров. Однако даже такие "глаза в небе" можно обмануть, уверен военный эксперт.

Американцы уверены, что у них лучшие в мире спутники, способные контролировать ситуацию из космоса. Они ошибаются. Даже с помощью резиновых танков и ЗРК мы сможем обмануть противника,

- сказал Юрий Кнутов в беседе Nation News.

Эксперт добавил, что окончательный разрыв Договора по открытому небу на самом деле очень печальная новость. Потому что это утрата ещё одной меры, обеспечивавшей взаимное доверие между Россией и США.