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Главная / Политика

Россия лишила Швецию надежды на помощь США в случае войны

07 апреля 2021, 13:15  •  185 • Политика
Фото: MOD Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Стремясь снизить уязвимость Калининграда, Москва укрепила свою военную мощь в регионе
Скандинавия беззащитна перед российской угрозой. Об этом предупредил исполняющий обязанности главы военной разведки Швеции Даниэль Ульссон.
Оценивая военную активность в Прибалтийском регионе, в Баренцевом море и Северной Атлантике, он делает вывод, что позиции РФ выигрышнее натовских.
"В случае конфликта у России на первом этапе, скорее всего, будет преимущество перед НАТО",
– приводит слова Ульссона Svenska Dagbladet.
В частности, он отметил, что Москва увеличивает военную мощь Калининграда и усиливает укрепления на севере Атлантики. Это может помешать США перебросить войска в Европу в случае вооруженного конфликта. Россия же при этом получит полную свободу действий на Балтике и в Баренцевом море.
Для Швеции это вдвойне опасно, утверждает Ульссон. Поскольку страна не входит в НАТО, она может рассчитывать только на помощь США в рамках двусторонних договоренностей. Но если РФ отрежет американцам путь, шведы останутся без поддержки.
Тут первостепенное значение приобретает Калининград. Благодаря этому анклаву РФ получила свободный доступ в Балтийское море для своих военных кораблей и авиации. При этом данный участок земли очень уязвим, из Литвы и Польши он простреливается насквозь, отмечает шведское издание.
Чтобы снизить уязвимость, Россия наполнила Калининградскую область различным вооружением. С помощью размещенных там "Искандеров" она может достать даже до Швеции. А поскольку это передовой рубеж, нет сомнений, что это оружие будет использовано в первую очередь в случае вооруженного конфликта.
Ранее шведские военные оценили боеспособность соседней Финляндии и пришли к выводу, что финская армия не сможет сдержать натиск России. На этом фоне Стокгольм объявил самую мощную за последние полвека модернизацию своих Вооруженных сил.

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