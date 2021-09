Россия лишила Британию продуктов, газа и бензина • 81 • Аналитика © AP Photo / Frank Augstein Новости из Британии сейчас — на первых страницах многих газет мира. Шокирующие кадры, как жители этой страны дерутся на бензозаправках, обходят все новостные каналы. Складывается впечатление, что на острове постепенно исчезает вообще все. Уже больше года в Британии периодически возникает дефицит продуктов и товаров первой необходимости. Но в прошлом году причины были понятны: все страны Европы в той или иной степени были охвачены паникой в связи с началом пандемии коронавируса. А сейчас, когда, казалось бы, люди более или менее адаптировались к проблемам, вспышка дефицита продуктов на острове выглядит странно. Особенно взволновали всех сообщения о том, что полки супермаркетов останутся пустыми и на период Рождества. Британские женщины встревожились, что они превращаются в "советских домохозяек", сравнивая нехватку продуктов в своих магазинах с тем, что они когда-то слышали о дефиците в СССР. Ну а винить кого? Опять-таки Россию. Ведущие газеты Британии без зазрения совести пишут, что к ситуации с пустыми полками тамошних супермаркетов привел Владимир Путин. А затем начался настоящий обвал британских компаний, поставляющих газ и тепло. Отовсюду зазвучали предупреждения о страшной зиме, когда основной массе населения придется столкнуться со страшным выбором: "отопление или еда" ("heating or eating"). Газовые операторы один за другим начали объявлять себя банкротами в условиях растущих цен на газ в Европе. Вдруг на старте отопительного сезона тамошние обыватели начали получать сообщения о том, что отапливать их некому в связи с закрытием провайдера данных услуг. По подсчетам Financial Times, из более чем пятидесяти энергетических поставщиков Британии эту зиму могут пережить лишь около десятка. Казалось бы, причина такого жалкого состояния рынка энергетических услуг в стране очевидна и лежит на поверхности. С либерализацией данного сектора появилась масса фирм, на деле являющихся мыльными пузырями. The Sunday Times провела свое расследование, выяснив, что некоторые из них регистрировались в частных квартирах откровенными авантюристами, не имевшими никакого отношения к газу или отоплению. И теперь, когда цены на газ в Европе взлетели, оказалось, что у них нет не только газа, но и никаких страховых подушек. Но если указывать на это в качестве основной причины кризиса, придется винить собственное правительство, допустившее ситуацию, при которой значительная часть рядовых британцев обслуживалась неизвестно кем. Соответственно, надо искать причину на стороне. И, само собой, снова указывают на Россию. Британские газеты со ссылкой на американских менторов запестрели поразительными заголовками и статьями, смысл которых сводился к следующему: Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, но могла бы поставлять больше — значит, это она виновата в газовом кризисе, из чего следует, что надо бороться против… проекта "Северный поток — 2", благодаря которому Россия может поставлять больше газа в Европу. Не надо искать логику и последовательность в этих словесных конструкциях — все равно не найдете. Единственная "логика" заключается в том, что во всех бедах виновата в первую очередь Россия. Да, она виновна в том, что поставляет в Европу слишком много газа и одновременно слишком мало. Неудивительно, что британская деловая пресса открыла для себя и новый авторитет в оценке газового рынка — Украину. В этот понедельник на первой странице бизнес-приложения к газете The Daily Telegraph появился громкий заголовок: "Британия обречена на зиму недовольства, предупреждает украинский газовый король". Здесь надо пояснить, что "зима недовольства" — это шекспировский термин, ныне ставший названием исторического периода конца 1970-х, когда вся Британия была охвачена забастовками и стычками рабочих с полицией. А "газовым королем" Украины газета назвала главу "Нафтогаза" Юрия Витренко. Тот без зазрения совести привел британцам чисто украинскую арифметику, заявив: "В прошлом году "Газпром" заказал 65 миллиардов кубических метров транзита газа через Украину, а в этом году — только 40 миллиардов. Вот почему вы недополучаете 25 миллиардов газа. Все просто". Никаких опровержений и пояснений от газеты не последовало. Как вы понимаете, такое объяснение бытовых проблем британцев вполне устроило журналистов. А ведь манипуляция фактами налицо. Витренко не упомянул о том, что снижение транзита газа через Украину связано в первую очередь с тем, что с прошлого года заработал "Турецкий поток", через который в Европу и пошли те самые якобы недостающие миллиарды кубометров газа. Однако такие подробности обывателю пояснять не следует — иначе как обвинишь Россию, если признаешь, что она строго выполняет все свои обязательства перед европейцами? Что "газовый король" еще скрыл от британцев, так это тот факт, что их страна вообще не зависит от российского газа. Тамошние таблоиды даже уверяют, что "Британия перехитрила Путина", покупая газ в Норвегии, а не в России, поэтому главной жертвой газового кризиса зимой станет Германия. И это хвастовство вполне уживается с заявлениями о том, что Москва якобы устроила газовый кризис в Европе специально для того, чтобы подорвать экономику именно Британии и "погрузить там продовольственную цепочку в хаос". Не знаем, как с продовольственной, но логическая цепочка в британской прессе явно разорвана в клочья — и это тоже наша вина. А вслед за продуктовым и газовым пришел кризис горючего. Началось все с сообщений прессы о том, что некоторые заправки ограничили продажи бензина в связи с нехваткой водителей бензовозов. После чего началась форменная паника. И чем больше власти поясняли своим гражданам, что причин для нее нет, тем сильнее она разгоралась. Когда же появились сообщения о том, что правительство задействует армию для того, чтобы временно покрыть нехватку водителей бензовозов, стало понятно, что попытки успокоить публику также были пронизаны ложью. Британские аналитики так любили приводить цитату американского сенатора Джона Маккейна о том, что Россия является "страной-бензоколонкой". А сейчас, к своему удивлению, выясняют, что их собственная страна даже до уровня бензоколонки не доросла, будучи не способной обеспечить горючим собственных потребителей. Как верно отметила колумнистка Financial Times Сара О’Коннор, теперь свалить вину на кого-то стороннего британскому правительству будет сложно. Тот факт, что Лондон в срочном порядке выдает временные рабочие визы водителям грузовиков и чернорабочим, свидетельствует о явной недооценке уровня нехватки рабочей силы, возникшего в результате Brexit и ковидных ограничений. Власти ссылаются на то, что в некоторых странах Европы дефицит водителей еще выше. Но почему-то кризисы небывалых масштабов охватили именно Британию. И вечно винить Путина в них не получится. Конечно, это понимают и многие британцы. Неслучайно рейтинг правящих консерваторов резко пошел вниз. Впервые за 13 лет сравнялись уровни одобрения лидеров тори и лейбористов. И это притом что Лейбористскую партию сейчас сотрясают серьезнейшие внутренние скандалы и свары. Но уж больно некомпетентными выглядят действия правительства Бориса Джонсона в глазах британцев, сражающихся между собой за канистру бензина. О чем оппозиционеры прямо и говорят, вспоминая слова Маргарет Тэтчер об СССР: "Там нет продуктов на прилавках, там нет бензина". Оказывается, она точно предвидела ситуацию в Британии 2021-го. Китай сдержанно празднует победу над США В этот пылающий костер страстей добавляют виртуальное горючее и европейцы. Например, потенциальный канцлер Германии Олаф Шольц, еще не успев отпраздновать победу своей партии на только что прошедших выборах, обвинил Brexit во всех проблемах острова, включая бензиновый кризис. The Times отмечает, что большинство европейских медиа описывают этот кризис "с нескрываемым злорадством", называя нынешнюю Британию "королевством пустых полок". Что ж, такие у королевства союзники. И в этом Путина сложно будет обвинить. Но ничего, штатные британские кремленологи не спят, в любом случае повторяя мантры о вине России. Нет никаких сомнений, что вскоре выдумают "российский след" и в бензиновом кризисе. Опыт показывает: как только в Британии разгораются серьезные внутренние катаклизмы, моментально появляются антироссийские скандалы: то "письмо Зиновьева" 1924 года, то "отравление Скрипаля" 2018 года. Вот и сейчас мы видим, как полиция вбросила очередную "сенсацию" о третьем "Петрове-Боширове". Однако кормить одними и теми же фейками публику долго нельзя — новость явно "не зашла" и уж точно не отвлекла британцев от пустых полок магазинов и от длинных очередей на заправках. Значит, нам следует готовиться к каким-то более громким обвинениям против России. На протяжении последнего столетия методы работы британских СМИ и политиков сильно не меняются. Не приходится сомневаться, что и сейчас они не остановятся на обвинениях в том, что русские съели их колбасу в супермаркетах и выпили весь бензин на заправках. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







81 Источник Похожие новости Украина готова: она ждет сигнала от Вашингтона Лучшая работа на свете: огромная зарплата и никакой ответственности Москва и Пекин предостерегают Индию: она будет лишней "Черное зло" бьет рекорды в Европе Холодная правда о выборах в России Китай сдержанно празднует победу над США Новости партнеров