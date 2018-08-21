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Россия, Китай и Монголия впервые проведут совместные учения «Восток-2018»
21 августа 2018, 00:54 • 43 • Политика
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал учения «Восток-2018», запланированные на конец августа - начало сентября 2018 года, самыми масштабными со времен советских маневров «Запад-1981».
Министр обороны Сергей Шойгу назвал учения «Восток-2018» самыми масштабными военными маневрами за последние три с половиной десятилетия. По словам главы оборонного ведомства, данные оперативно-стратегические маневры российской армии являются наиболее крупными со времен еще советских учений «Запад-1981».
При этом точно так же, как и «Запад», учения «Восток-2018» приобретут международный характер. Если в советских маневрах почти 40 лет назад принимали участие военнослужащие других стран Варшавского договора, то к российским учениям присоединятся китайские и монгольские войска.
В учениях «Восток-2018» будут задействованы подразделения Центрального и Восточного военных округов. К ним присоединятся Северный флот, Воздушно-десантные войска, а также дальняя и военно-транспортная авиация.
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